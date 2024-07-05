瑞聯銀行：美債惡化　籲關注黃金

韋立民預期，美國將在下半年減息，但幅度不會太大。（大公報） 中評社香港7月5日電／﻿大公報報導，瑞聯銀行昨日對美國股市及經濟作出預測，料美聯儲將在下半年開始減息，而且大型科技股的表現與非科技股的差距將會收窄。



瑞聯銀行首席策略師韋立民（Norman Villamin）表示，市場十分關注美國何時減息，但美國的通脹情況預計會延續至2024年底，故此預期貨幣政策將維持現狀，事實上，美聯儲在今年上半年一直維持利率不變，相信減息要到今年下半年出現，惟減息的幅度將不會太大。



美科技股優勢漸縮窄



此外，納指及標普500指數屢創新高，帶動美股上升的大型科技股仍然是市場焦點，有投資者指現時大型科技股的估值已不便宜，韋立民認為美國經濟自去年10月左右開始﻿復甦，盈利周期也從去年年初的負值變為正值，而科技股的盈利增長是最先顯現的，也因此令科技股的表現跑贏大市。



不過，科技行業在今年第一季度已達到峰值，相信盈利增長會逐漸放緩；雖然放緩的幅度不會太大，但其他非科技行業的盈利增長將會提高，故此預期科技股與其他行業股份的表現差距將會收窄。



科技股仍然是投資者把握盈利增長機會的骨幹資產，但投資者也需留意，隨著全球經濟的周期性﻿復甦擴大，相信能夠參與股市升浪的股份將與日俱增，投資者可適當地調整投資組合。



另瑞聯銀行認為，美國大選的因素將令美股在11月前仍然偏強，而且美元也有望維持強勢直至美聯儲正式宣布減息。不過美國的債務問題持續，估計到2025年將令市場的風險加劇。瑞聯銀行建議可留意投資黃金的機會，因為當美國債務問題惡化，黃金將會是資金的避難所。