鄧炳強：口岸“一地兩檢”　大方向不變

左圖：保安局局長鄧炳強重申國安風險仍存在，維護國安不容鬆懈。（圖源：大公報）；右圖：鄧炳強率領“保安局青少年制服團隊領袖論壇”成員和“亮志計劃”非華語學生前往陝西訪問。（圖源：大公報） 中評社北京7月5日電／據大公報報導，“潮平兩岸闊，風正一帆懸。”香港走過了黑暴期的動蕩，步入由治及興的新階段。回首走過的日子，保安局局長鄧炳強對《大公報》表示，最難忘是基本法第23條立法期間的日與夜：“如果法例能夠早點訂定，就不用走這麼辛苦的路了。”他表示，外部勢力和軟對抗仍未消除，國家安全風險依然存在，保安局將一如既往維護國安，做好風險防範。



民生方面，鄧炳強透露，特區政府積極推動過關便捷措施，在特別日子與內地配合延長通關時間，在將落成的口岸實施“一地兩檢，合作查驗，一次放行”模式，並研究將深圳灣口岸延長至24小時通關。



在《維護國家安全條例》咨詢文件出台前後，保安局、律政司及警隊的團隊，大家廢寢忘食地工作，在咨詢過程中，特別是在法案委員會時，大家每天早上8、9點，做到晚上6、7點後，再將會議上收集到的意見，拿回來做研究修改，次日早上再繼續到立法會開會，過程持續了一個星期，“同事的無私奉獻的工作態度，令我非常敬佩。”



當法例在3月19日通過的一刻，鄧炳強百感交集，終於立法成功，不枉團隊的辛苦工作，有一點成功感，回想幾年前的黑暴，他表示，“就是因為這個遲來的法例，令到整個香港都要受苦受累，如果法例能夠早點訂定，就不用走這麼辛苦的路，特別是我當時在警隊，真是感慨萬千。”

