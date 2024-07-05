以色列宣布沒收約12平方公里巴勒斯坦土地

中評社北京7月5日電／據央視新聞：7月3日，以色列政府負責約旦河西岸事務的民政部門宣布，位於約旦河穀地區2965英畝，約合12平方公里的土地為所謂的“國有土地”。以色列“現在就和平”組織同日披露，這是30餘年來以色列政府侵占巴勒斯坦被占領土面積最大的一次。



“現在就和平”組織說，這是自1993年巴以簽訂《奧斯陸協議》以後最大規模吞並。此前最多的一年是2014年，據《以色列時報》報導，當年侵占面積約為4.8平方公里。



按美聯社解讀，以色列政府侵占巴勒斯坦土地後，以色列政府將把這些土地租借給以色列公民，用於建造定居點住房，並將禁止巴勒斯坦人擁有土地所有權。而且，早在作此宣布前，以色列政府已經把這片土地列為軍事區；侵占後，可以根據以色列法律驅趕當地巴勒斯坦居民。



以色列財政部長斯莫特里赫主導土地侵占，他3日說，將在幾天內批准在約旦河西岸分階段推進大約6000套猶太人定居點住房建設。斯莫特里赫稱，他的目的是鞏固以色列對所占巴勒斯坦土地的控制，阻止一個獨立的巴勒斯坦國的建立。



聯合國秘書長發言人迪雅里克3日說，以方最新舉動是“邁向錯誤方向的一步”，而“我們希望前進的方向是通過談判實現‘兩國方案’”。



分析指出，以方侵占巴勒斯坦土地可能導致約旦河西岸局勢進一步緊張。本次土地侵占也將使得巴勒斯坦更加難以把遭到分割的巴方土地連接起來。



以色列長期侵占巴勒斯坦土地並建設、擴建猶太人定居點，是巴以實現持久和平的主要障礙之一。國際社會普遍認為，以色列在巴勒斯坦被占領土建設猶太人定居點違反國際法。聯合國安理會也早在2016年底通過第2334號決議，重申以色列在巴勒斯坦被占領土上的定居點活動“違反國際法”，敦促以方停止一切定居點活動。