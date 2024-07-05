歐洲政商界反對歐盟對華電動汽車加征關稅

中評社北京7月5日電／針對歐盟委員會對自中國進口的電動汽車加征關稅，歐洲政商界人士日前持續表達不滿，認為此舉有損歐洲消費者利益，將拖緩歐洲汽車業轉型升級，不利於歐洲提升競爭力，也無助於實現碳中和目標。



新華社報導，歐委會4日發表聲明稱，將從5日起對從中國進口的電動汽車徵收臨時反補貼稅，三家被抽樣調查的中國企業將被加征17.4%、19.9%和37.6%的關稅，其他未被抽樣企業將被加征20.8%或37.6%的關稅。



很多歐洲政商界人士明確反對歐委會做法。寶馬集團董事長齊普策4日表示，歐委會相關做法完全行不通，不僅不能提升歐洲汽車製造商競爭力，反而可能會損害那些在全球範圍內積極開展業務的企業。



德國交通部長福爾克·維辛指出，加征關稅是一種“破壞性的做法”。他呼籲歐委會不要訴諸關稅，而是要制定良好和公平的競爭規則。維辛表示，應通過對話尋求解決辦法，應促進競爭而不是製造障礙。德國汽車工業協會主席希爾德加德·穆勒也表示，中歐必須努力通過開放和建設性的對話找到解決方案。



歐洲國際政治經濟中心主任馬蒂亞斯·鮑爾認為，沒人能從加征關稅中受益。歐盟加稅舉措不僅影響中國汽車企業，也打擊了在中國進行生產的外國汽車製造商。



匈牙利薩佐德韋格研究所政治分析中心主任基塞伊·佐爾坦表示，在電動汽車領域，歐盟沒有直面競爭，沒有努力提高電動車的性價比和服務，反而干擾正常的市場競爭。波蘭汽車零部件分銷商和生產商協會表示，對自中國進口的電動汽車加征關稅，無法保護歐洲工業競爭力，無助於汽車工業轉型。



歐盟中國商會4日表示，歐方應積極推動中歐汽車領域未來在技術創新、基礎設施、標準互認等方面的協同，發揮政策支持與引導作用。歐盟中國商會呼籲歐方回歸到促進自由貿易和全球合作的多邊主義做法，而不是訴諸保護主義和加征高額關稅。