中評鏡頭：踴躍試駕　記者盛贊新能源汽車

7月5日，海峽兩岸記者參訪嵐圖汽車公司。（中評社 李澤璇攝） 中評社7月7日（助理記者 李澤璇）隨著可持續發展的普及和清潔能源的廣泛應用，新能源汽車賽道有了越來越多的參與者。7月5日，海峽兩岸媒體荊楚行參訪團來到東風汽車總部，參觀了東風嵐圖和東風猛士兩個廠區並進行了試乘試駕，活動結束時仍意猶未盡。



東風汽車集團有限公司是一家中央直管的特大型汽車企業，始建於1969年。本次海峽兩岸記者參訪的是主打高端智慧新能源品牌的嵐圖汽車與中國首個豪華電動越野品牌猛士科技。嵐圖汽車最早實現了“從中國到世界”的新能源，目前在丹麥、挪威、荷蘭等國家開拓有海外市場。猛士則是由東風以往的軍工汽車逐漸演變而來，在車輛設計、裝備用也有部分軍工技術的使用，確保了越野車輛的安全性能。



在嵐圖汽車廠區，記者們首先參觀了岚图汽車的總裝生產線。在這裡，記者們能夠看到汽車在送入買家手中之前的最後幾道工序——安裝輪胎、底盤、車門、整車檢測等。據講解員介紹，嵐圖運用了多種智能科技以保障生產線順利運行。如在輪胎安裝環節配備了AI視覺防錯，會即時對輪胎安裝的位置和角度進行檢測，保證安裝的準確性。同時，整個工廠內的流水線數據都在進行5G實時上傳，方便瞭解各生產線的運作情況，進行系統指揮。



參觀結束後，記者們迫不及待地來到嵐圖試駕場地進行親身乘坐體驗，體驗項目包括斜道加速、0速啟動、自動泊車等等，還有記者進行了試駕。TVBS北京特派記者林閔榛在試駕後表示，這是她第一次體驗駕駛新能源電車，非常新奇；車內空間很大，與傳統的燃油車相比，“電車行駛很平穩，也很安靜”。不過，她最喜歡的還是自動泊車功能，“我雙手離開方向盤，車自己會打方向並且停好”，造福了停車苦手。“如果我的車能有這個功能，那我會很開心的。”她笑道。



相比於嵐圖，猛士科技的試乘環節更加“狂野”——場地中有42°的斜坡、側斜坡、80厘米深的模擬河道、模擬山地、模擬溝渠等等，讓乘客們可以體驗到再各個場景下的越野性能。兩岸記者分批試乘了猛士汽車，在傾斜度較大的模擬山地區域，車輛會呈現嚴重的角度傾斜，又隨著司機的調整不斷變換傾斜方向，遠遠能聽到試乘記者們的笑聲與尖叫聲；但在體驗結束後，記者們無一不表示“非常有趣”、“非常刺激”、“感受到了越野的獨特魅力”，也感受到了猛士的強大性能。



體驗結束後，有台灣記者詢問，其他品牌的新能源汽車通過代理的方式進入台灣，銷售成績喜人，嵐圖汽車什麼時候能夠打開台灣市場？嵐圖汽車銷售服務有限公司總經理助理李博曉表示，嵐圖會以自己的節奏逐步打開大陸以外的市場。“我也非常期待有一天我們的產品能夠和台灣的消費者見面，希望這一天越早越好。”李博曉說。

