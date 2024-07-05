吸對保守黨“不滿票”上台　英國工黨面臨挑戰

中評社北京7月5日電／根據5日公佈的英國議會下院選舉計票結果，由基爾·斯塔默領導的主要反對黨工黨贏得過半數席位，時隔14年後將再次成為英國執政黨。



新華社報導，分析人士指出，面對英國近年來國內經濟不振、公共服務危機、非法移民增加等問題，執政的保守黨不僅應對不力，還屢屢爆出各類醜聞，使民眾大失所望，轉而支持工黨。工黨雖通過吸收選民的“不滿票”而以壓倒性優勢贏得大選，但上台後仍將面臨諸多挑戰。



保守黨民怨太大



5日公佈的計票結果顯示，在已完成計票的議會下院467個席位中，工黨贏得326席，已經超過總席位數650席的一半。此前的出口民調顯示，預計工黨將獲得410席，保守黨將獲得131席。



保守黨黨首、英國首相蘇納克承認選舉失利，並已宣佈辭去首相職務。斯塔默則發表獲勝演講，表示英國翻開了新的一頁，“我們要重建這個國家”。他將獲英國國王查爾斯三世任命，成為新一任英國首相並負責組閣。



這一結果與選前各方預測相符。有民調早已顯示工黨將取得壓倒性勝利，而保守黨則將因議席數大幅縮水喪失已保持14年的執政地位。就連蘇納克在選前也已不提要在大選中爭取勝利，而是呼籲支持者別讓工黨“贏太多”。



輿論普遍認為，經濟低迷、公共服務危機、內部醜聞是保守黨選舉失利的主要原因。

