躍動京台　青出於“籃”籃球交流賽成功舉辦

京台青年籃球友誼賽大合影（中評社 李婷萱 攝） 中評社北京7月6日電（實習記者 李婷萱）“躍動京台 青出於籃”京台青年籃球友誼賽是2024兩岸青年峰會的系列活動之一，由北京市東城區人民政府主辦，北京市東城區人民政府台灣事務辦公室、北京市東城區體育局、共青團北京市東城區委員會、北京台資企業協會承辦。7月4日下午，參與“京台青年籃球友誼賽”的3支台灣大學生球隊前往亦莊經濟技術開發區進行參觀，隨後前往位於北京市通州區的弘赫國際體育運動中心進行交流比賽，來自台灣的高雄師範大學、義守大學籃球隊與北控俱樂部青年隊進行比賽，並在賽後進行了友好交流。



三支台灣大學生球隊參觀了位於亦莊經濟技術開發區的“北京市高級別自動駕駛示範區創新運營中心”。來自台灣的籃球員與教練們共計50餘人體驗了無人駕駛巴士，並為車輛平穩、精準和安全的穿梭於北京的街道上感到驚奇和震撼。



在參觀結束後教練與球員們來到了弘赫國際體育運動中心與北控青年隊進行交流比賽，場館內時不時傳來為場上球員的加油聲與進球之後的喝彩聲，“運動能使人變得年輕！”高雄師範大學一名大四的球員對中評社記者表示，運動是天然的醫生，他建議大家多多進行體育鍛煉。



賽後，北控青年隊的台灣球員林彥廷與台灣大學生球隊進行了交流討論，一位台灣大學生球員向林彥廷提問道：你從去年開始獨自一人從台灣來到北京打球，是怎樣克服心理的迷茫不安的？林彥廷答到，他的經驗就是找熟悉的人傾訴，通過聊天來排解情緒，當然不同的人也會有不同的方法，有的人聽歌，有的人看書，希望大家可以找到適合自己的方法來適應周圍環境的變化。



2024兩岸青年峰會由國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市人民政府共同主辦，此次峰會以“攜手繪青春 奮進新時代”為主題，舉辦主論壇、分論壇、台灣青年實習就業宣介會、京台青年生活節、兩岸青年數字音樂夜等青年交流活動。峰會創辦以來，累計舉辦交流活動150餘項，吸引6000餘名青年朋友參與，已成為兩岸青年交流交往、共同奮鬥成長的重要平台。