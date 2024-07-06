台青林彥廷：趁還年輕，不如去拼！

林彥廷與台灣的大學生籃球隊（中評社 李婷萱 攝） 中評社北京7月6日電（實習記者 李婷萱）7月4日下午，“悅動京台 青出於籃”——2024兩岸青年峰會京台青年籃球友誼賽在弘赫國際體育運動中心開展了一場交流賽，來自台灣的高雄師範大學、義守大學與北控籃球俱樂部籃球俱樂部青年隊進行比賽，北控青年隊的台灣球員林彥廷在賽後接受了中評社記者採訪。



“你看，場上那個穿著黑色球服白色長襪的就是我們北控的林彥廷，他是來自台灣的一名非常優秀的球員。”現場的主辦方人員向記者介紹到，據瞭解，林彥廷十一歲便開始打籃球，十三歲開始接受正常訓練，而他最初去打籃球的原因很簡單，“是因為坐不住，很喜歡往外面跑。”林彥廷向記者表示。從此林彥廷便開始了他的運動生涯，也在各類籃球比賽中取得了傲人的成績，而讓林彥廷印象最深刻的還是他大四的最後一場比賽，“印象最深的是大四的冠軍賽，當時我準備好了心態想拿MVP，結果沒想到在大學的最後一場比賽上場60秒就扭到下場。”他向記者說到。



或許遺憾總是讓人印象深刻，但遺憾與輝煌共同交織著未來，林彥廷前進的步伐從未停息。2023年CBA選秀大會在成都舉行，在第三順位，北控男籃選擇了來自中國台灣的後衛林彥廷，至此，林彥廷從寶島台灣來到了北京繼續他的籃球事業，經過一年的時光，他也漸漸適應了在北京的生活，“其實在不同地方的人說話的腔調、南北方的氣候差異、不同的生活方式等方面都需要去適應調整，可能一開始會覺得比較困難，但逐漸適應之後也會慢慢習慣，有很多軟件讓人的生活變得很便利。”林彥廷說道。



籃球場上的林彥廷英姿颯爽、熱血澎湃，在記者問起他對青年朋友們有什麼寄語時，“希望大家不要家裡蹲吧”林彥廷笑著回答道，他表示，現在很多學生都不知道未來要做什麼，對未來比較迷茫，“想做什麼就去闖吧，不管去哪裡，不管是留在台灣還是來到大陸都有各自的好處，出去看看世界也有出去的好處，趁現在我們都正年輕，父母也還年輕的時候，去闖，去看世界，有的人覺得大學讀了什麼專業畢業後就一定要做什麼工作，但我覺得不要拘謹在什麼人只能做什麼事情上，大家可以多多嘗試不同的道路！”



2024兩岸青年峰會由國務院台辦、教育部、全國青聯和北京市人民政府共同主辦，此次峰會以“攜手繪青春 奮進新時代”為主題，舉辦主論壇、分論壇、台灣青年實習就業宣介會、京台青年生活節、兩岸青年數字音樂夜等青年交流活動。峰會創辦以來，累計舉辦交流活動150餘項，吸引6000餘名青年朋友參與，已成為兩岸青年交流交往、共同奮鬥成長的重要平台。