快評：台海局勢險峻　兩岸青年交流迎難而行

中評社快評/最近的兩岸關係發展呈現兩種態勢：一是台海局勢愈趨險峻，主因在於賴清德520就職演講的“台獨”自白挑釁及之後綠營“反中抗中”升溫，大陸則從多方面進行反制，包括圍島軍演、發布懲治頑固“台獨”分子的《意見》等，民進黨當局再發出赴大陸旅遊警示，未來發展充滿挑戰與孌數；二是兩岸青年交流更趨熱絡。



兩岸青年交流，繼6月份海峽論壇等許多青年交流活動之後，進入7月僅一周的時間，就有在北京舉行的2024兩岸青年峰會、在福州舉行的全國台聯第21屆台胞青年千人夏令營開營、在杭州等地舉辦的第七屆兩岸青年發展論壇等相繼舉行。這些兩岸青年交流活動，規模大、來源廣、氛圍好、反響大，與520後兩岸政治關係趨緊形成明顯反差。



在民進黨當局持續推動“反中抗中”、惡化兩岸關係的當下，兩岸民間交流的持續和深化，特別是兩岸青年交流的擴大和深化，反映了兩岸關係發展的主流和方向，也是我們對未來的兩岸關係發展不悲觀的重要理由。



不管民進黨當局如何阻止、恐嚇兩岸交流，大陸持續推動兩岸民間交流特別是青年交流的政策不會改變，正如中台辦、國台辦主任宋濤在兩岸青年峰會致時所說，習近平總書記高度重視、關心兩岸青年成長、成才，強調要“持續為兩岸青年成長、成才、成功創造更好條件、更多機遇”。大陸這樣說，大陸各地也是這樣做，相信兩岸青年交流勢不可擋，對兩岸關係未來發展的引領作用也會愈趨明顯。