習近平同塔吉克斯坦總統拉赫蒙舉行會談

當地時間7月5日下午，國家主席習近平同塔吉克斯坦總統拉赫蒙在杜尚別總統府舉行會談。拉赫蒙為習近平舉行盛大隆重的歡迎儀式。（來源：新華社） 中評社北京7月6日電／據新華社報導，當地時間7月5日下午，國家主席習近平同塔吉克斯坦總統拉赫蒙在杜尚別總統府舉行會談。兩國元首宣布發展新時代中塔全面戰略合作夥伴關係。



習近平乘車抵達總統府前廣場時，拉赫蒙在下車處熱情迎接。



拉赫蒙為習近平舉行盛大隆重的歡迎儀式。



兩國元首一同登上檢閱台。軍樂團奏中塔兩國國歌，鳴21響禮炮。習近平在拉赫蒙陪同下檢閱儀仗隊，用塔語問候“大家好！”儀仗隊員用塔語齊聲回應“您好，主席閣下！”兩國元首分別同對方陪同人員一一握手致意，隨後一同觀看分列式。



歡迎儀式後，兩國元首先後舉行小範圍會談和大範圍會談。



習近平指出，中國和塔吉克斯坦山水相連、唇齒相依、命運與共。兩國關係具有深厚的歷史淵源、堅實的政治基礎、豐富的合作內涵、廣泛的民意支持。在雙方共同努力下，兩國政治互信持續深化，共建“一帶一路”合作成果豐碩，一系列重大項目進展順利，有力促進了兩國共同發展。去年，你對中國進行國事訪問，我們決定致力於構建世代友好、休戚與共、互利共贏的中塔命運共同體。新形勢下，中方願同塔方發展新時代中塔全面戰略合作夥伴關係，在更高起點上構建中塔命運共同體，助力兩國發展振興。



習近平指出，昨天晚上，總統先生為我在機場舉行最高禮遇的盛大歡迎儀式，充分體現了塔吉克斯坦政府和人民對中國的熱情友好，讓我深受感動。中方為塔吉克斯坦國家建設取得的成就感到高興，將繼續堅定推進中塔友好互利合作，支持塔吉克斯坦走符合本國國情的發展道路，支持塔方為維護國家獨立、主權和領土完整所作的努力，堅決反對任何外部勢力以任何借口干涉塔吉克斯坦內政。中國永遠是塔吉克斯坦值得信賴的朋友、可以倚重的夥伴、親密無間的兄弟。



習近平指出，新中國成立75年來，在中國共產黨領導下，發生了翻天覆地的變化，正在朝著實現第二個百年奮鬥目標邁進。中國大力發展新質生產力，推動高質量發展和中國式現代化。中方願同塔方交流分享發展經驗和機遇，推進兩國發展戰略對接，高質量共建“一帶一路”，提升經貿合作質量和規模，優化互聯互通合作，深化農業合作，擴大關鍵礦產資源合作，拓展新能源、數字經濟、人工智能、電子商務等領域合作，助力塔方發展現代化產業體系。雙方要加強執法安全部門合作，有力打擊“三股勢力”，築牢兩國發展的堅固防線。雙方還要擴大青年、媒體、智庫、婦女、旅遊等人文合作。



習近平強調，中國－中亞機制是六國的共同創舉。中方願同塔方和有關各方一道，不斷做優做強中國－中亞機制，推動中國中亞合作取得更多實打實的成果。中塔同為發展中國家，要同廣大“全球南方”國家一道，加強團結協作，踐行真正的多邊主義，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，攜手構建人類命運共同體。



拉赫蒙表示，習近平主席在首次對塔吉克斯坦進行國事訪問十周年之際再次到訪，具有重要象徵意義。中國和塔吉克斯坦是友好近鄰和忠誠朋友。在我同習近平主席戰略引領下，近年來塔中兩國關係保持良好發展，各領域合作取得積極成果，在多邊機構中保持高水平溝通協作。塔中關係堪稱國與國關係的典範。習近平主席是備受中國人民愛戴和世界人民欽佩的世界級領導人。進入新時代以來，在習近平主席高瞻遠矚和英明領導下，中國取得偉大發展成就，不僅造福了中國人民，也對促進地區和世界和平與發展作出重要貢獻。同中國加強新時代全面戰略合作夥伴關係是塔方的優先政策方向。塔方堅定不移恪守一個中國原則，反對任何形式的“台灣獨立”，堅定支持中方為維護主權和領土完整、實現國家統一所作的一切努力。塔方願以落實習近平主席訪問成果為重要契機，進一步推進共建“一帶一路”合作，深化互聯互通、農業、關鍵礦產、新能源等領域合作，加快塔方工業化現代化建設。塔方願同中方加強執法安全合作，堅定打擊“三股勢力”，維護兩國共同安全。面對動蕩不安的國際地區形勢，塔方堅定支持並願積極落實習近平主席提出的系列全球倡議，密切在上海合作組織、中國－中亞機制、聯合國等多邊框架內協調配合，堅定相互支持，踐行真正的多邊主義，共同維護國際公平正義和發展中國家共同利益。塔方深信，習近平主席這次訪問必將有力推動塔中新時代全面戰略合作夥伴關係向更高水平發展，為兩國人民帶來更多福祉。



會談後，兩國元首共同簽署《中華人民共和國和塔吉克斯坦共和國關於發展新時代全面戰略合作夥伴關係的聯合聲明》，並共同見證交換經貿、投資、互聯互通、關鍵礦產、安全、人文等領域數十項雙邊合作文件。



當晚，習近平出席了拉赫蒙舉行的隆重歡迎宴會。



蔡奇、王毅等參加上述活動。

