習近平對湖南岳陽洞庭湖決口作出重要指示

中評社北京7月6日電／據新華社報導，7月5日下午，湖南岳陽市華容縣團洲鄉團北村團洲垸洞庭湖一線堤防發生決口，造成垸區被淹，當地受災群眾已全部安全轉移。



險情發生後，正在國外訪問的中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平高度重視並作出重要指示，湖南岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防發生決口，要及時轉移並妥善安置受威脅地區群眾，全力開展搶險救援工作，切實保護好人民群眾生命財產安全，國家防總要派出工作組加強指導。習近平強調，我國全面進入主汛期以來，一些地方降雨量大、持續時間長，防汛形勢嚴峻，特別是堤壩受水侵蝕時間過長容易出現管湧等險情，存在較大風險隱患。相關地方黨委政府和有關部門要迅速行動起來，組織力量開展防汛救災搶險工作，加強巡堤查險，及時發現並第一時間處置險情，確保防汛安全。



中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示，要全力做好搶險處置工作，控制險情發展，妥善安置受災群眾，同時加強庫壩堤防巡查防守，排查各類安全隱患，切實保障人民群眾生命財產安全。國家防總要加強預報預警和會商研判，指導督促各地各部門毫不鬆懈做好防汛搶險救災各項工作，全力確保安全度汛。



根據習近平指示和李強要求，國家防總、水利部、應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。湖南省、岳陽市黨政負責同志正在現場指揮搶險救援。目前，有關工作正在進行中。