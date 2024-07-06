習近平向塔吉克斯坦總統頒授“友誼勛章”

當地時間7月5日下午，國家主席習近平在杜尚別總統府舉行隆重授勛儀式，向塔吉克斯坦總統拉赫蒙頒授“友誼勛章”。這是兩國元首親切握手。（圖片來源：新華社記者 謝環馳 攝） 中評社北京7月6日電／據新華社報導，當地時間7月5日下午，國家主席習近平在杜尚別總統府舉行隆重授勛儀式，向塔吉克斯坦總統拉赫蒙頒授“友誼勛章”。



總統府鏡廳金碧輝煌，中塔兩國國旗交相輝映。紅色背景板上，金色“友誼勛章”圖案格外醒目。



在雄壯的禮樂和熱烈的掌聲中，習近平和拉赫蒙一同步入廳內，登上授勛台。



軍樂團奏中華人民共和國國歌。



習近平發表致辭。



習近平指出，今天我們舉行隆重儀式，向中國人民的老朋友——塔吉克斯坦總統拉赫蒙閣下頒授中華人民共和國對外最高榮譽勛章——“友誼勛章”。這是中國首次在境外頒授“友誼勛章”，是為表達中國人民對拉赫蒙總統和塔吉克斯坦人民友好感情作出的特殊安排。



習近平指出，拉赫蒙總統是歐亞地區資深領導人和政治家，是中塔關係的締造者和推動者。在拉赫蒙總統和中國領導人的親自關心和大力推動下，中塔關係經受住了國際風雲變幻考驗，實現從睦鄰友好到戰略夥伴關係，再到全面戰略合作夥伴關係的跨越式發展，各領域合作取得豐碩成果，世代友好深入人心。去年，我同拉赫蒙總統共同宣布構建世代友好、休戚與共、互利共贏的中塔命運共同體，為兩國關係未來發展指明了新方向，確立了新目標。



習近平強調，這枚沉甸甸的“友誼勛章”凝結著拉赫蒙總統為推動中塔關係發展作出的傑出貢獻，蘊含著兩國社會各界對中塔關係美好未來的殷切希望。我願同拉赫蒙總統一道，堅守睦鄰友好，秉持互利共贏理念，共同引領中塔關係闊步前行，更好造福兩國和兩國人民。



王毅宣讀《中華人民共和國主席授勛令》。