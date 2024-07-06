習近平同塔吉克斯坦總統拉赫蒙共同會見記者

當地時間7月5日下午，國家主席習近平同塔吉克斯坦總統拉赫蒙在杜尚別總統府會談後共同會見記者。（圖片來源：新華社記者 申宏 攝） 中評社北京7月6日電／據新華社報導，當地時間7月5日下午，國家主席習近平同塔吉克斯坦總統拉赫蒙在杜尚別總統府會談後共同會見記者。



習近平指出，時隔5年對塔吉克斯坦進行國事訪問，我再次感受到了中塔兩國人民歷久彌新的兄弟情誼。



剛才，我同拉赫蒙總統舉行了內容豐富、成果豐碩的會談。我們共同簽署了聯合聲明，宣布建立新時代中塔全面戰略合作夥伴關係，一致決定在更高起點攜手構建世代友好、休戚與共、互利共贏的中塔命運共同體。我們見證交換了20餘份政府間、部門間文件，涉及經貿、互聯互通、礦產、安全、人文等領域合作。中塔關係擁有了新定位，開辟了兩國合作新前景。



我向拉赫蒙總統頒授了中華人民共和國“友誼勛章”，以表彰拉赫蒙總統為推動中塔關係發展作出的卓越貢獻。這是中方首次在境外舉行勛章頒授儀式，充分體現了中國人民對拉赫蒙總統和全體塔吉克斯坦人民的深情厚誼。



習近平強調，雙方將一如既往堅定推進友好互利合作，堅定支持對方走符合本國國情的發展道路，維護各自國家主權、獨立和領土完整。無論國際形勢如何變化，中國永遠是塔吉克斯坦值得信賴的朋友、可以倚重的夥伴和親密無間的兄弟。雙方商定以高質量共建“一帶一路”合作為主線，全面推進兩國發展戰略對接，助力各自現代化建設。中方願擴大進口塔吉克斯坦優質產品，不斷提升中塔經貿合作質量和規模。持續深化互聯互通合作，支持塔吉克斯坦更多發掘過境運輸潛力。深化礦產資源合作，提升農業合作水平，培育新能源、數字經濟、人工智能、電子商務等新質生產力合作增長點。雙方願全面加強人文交流合作，夯實中塔世代友好的民意基礎。用好中塔中醫藥中心、魯班工坊等平台，加緊推進互設文化中心，支持兩國在青年、媒體、智庫、婦女、教育等領域開展更多交流。



習近平指出，中塔雙方決心進一步加強安全合作，共同嚴厲打擊“東伊運”等“三股勢力”，維護兩國邊境安全，旗幟鮮明反對第三方干涉兩國內政，共同維護本地區安全穩定。雙方將在阿富汗問題上繼續加強溝通和協調，共同參與涉阿富汗機制合作，鼓勵阿富汗臨時政府包容建政、聚焦發展、改善民生，堅決打擊涉恐違法犯罪，奉行睦鄰友好。



雙方高度評價中國中亞合作成果，願秉持求真務實原則，不斷做優做強中國－中亞機制。中國已經接任上海合作組織輪值主席國，明年將在中國主辦上海合作組織峰會。歡迎拉赫蒙總統赴華參會，共商組織發展大計。



習近平強調，在世界百年變局加速演進背景下，國際社會加強團結協作的重要性更加凸顯。中方倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，願同塔方一道，積極踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，為世界和平和發展事業貢獻中塔力量。



拉赫蒙表示，習近平主席對塔吉克斯坦進行國事訪問是塔中關係史上的重要里程碑，將為塔中新時代全面戰略合作夥伴關係發展注入強勁新動力。塔中兩國睦鄰友好，兩國關係始終基於相互理解、相互信任、相互支持。我同習近平主席在會談中都對兩國全面戰略合作夥伴關係的高水平發展以及豐碩合作成果表示滿意，並就未來關係發展達成新共識。我們共同見證交換的系列重要合作協議，將有力加強兩國各領域務實合作。歡迎更多中國企業赴塔吉克斯坦投資，幫助塔吉克斯坦加快工業化現代化進程。塔方願同中方加強安全合作，打擊“三股勢力”，維護兩國共同安全。塔中兩國都愛好和平，塔方願同中方繼續密切在上海合作組織、中國－中亞機制內溝通協作，為實現地區和平與穩定作出積極貢獻。相信我們都將見證中國不斷走向繁榮昌盛。



蔡奇、王毅等參加。