張文基：拜特辯論曝露美國根本問題非常嚴重

中評社美國加州7月7日電（作者 張文基）眾所矚目下美國總統拜登和前任總統特朗普在6月27日舉行辯論會，以拜登的慘敗結束。這個結果將如何沖擊今年的美國大選？大概率美國總統將換人做做看、然而這次辯論所曝露的美國根本問題能得到解決嗎？今後四年美國能走出困境，還是會繼續在泥潭中寸步难行，繼續沉淪？美中關係能夠和缓嗎？美國能夠長期阻礙中國的統一大業嗎？本文嘗試回答這些問題。

辯論會中拜登慘敗



這次辯論會是在傾向支持拜登的CNN主持下舉行的，為了壓制常常不尊重辯論規則、在對手表達論點時喜歡插話而且伶牙俐齒的特朗普，主辦方宣佈了兩個新的規定：1.在一個候選人被授權發言時，他的麥克風是打開的，而對手的麥克風是關閉的；2.現場沒有觀眾，所以避免了伶牙俐齒的特朗普鼓動現場觀眾為他造勢。然而，即使如此，在沒有提詞器的協助下，拜登盡顯老態，往往詞不達意，不能清晰表達一個完整的思路，更別說有力反擊了。難怪辯論結束後CNN邀請的專家評論群中沒有一個人認可拜登的表現，更有人當場認為拜登需要退選，才能阻止特朗普再度成為總統。



根據CNN對觀看實況轉播的人的調查，67%的人認為特朗普表現優於拜登的33%。根據7月3日紐約時報和Siena College的最新民意調查结果，顯示在全國可能參加投票的選民中，特朗普領先拜登49%對43%，這是自從2015年以来，在紐約時報所做的調查中特朗普領先對手的最大一次。而在所有註冊選民中，特朗普的領先優勢更大，逹到49%對41%。

民主黨的選擇



拜登的表現引起美國朝野反特朗普的精英階級，包括輿論界、自由主義派的公知、民主黨精英和幕後財團的恐慌，絕大多數人希望，為了大局著想，拜登應當主動退出選舉。現在距離民主黨於8月19日舉行的提名大會只剩下六週的時間，而拜登已經擁有足夠被提名的黨代表人數。相信民主黨內各種權力集團正在遴選最能打敗特朗普的候選人，而拜登也將不得不主動宣佈退出選舉並將他所掌控的會議代表轉讓給新的候選人，而這些幕後博弈必須在黨代表大會之前完成，才有可能贏得11月的總統大選。



在可能的替代者中，副總統賀錦麗應該處於最有利的地位，然而她的形象比拜登還差，不可能擊敗特朗普。可能取代拜登的有力候選人包括奧巴馬夫人蜜雪兒、加州州長紐森，及其他民主黨州長，如伊利諾州、馬里蘭州、密西根州。但是不論誰替代拜登，都將是一場困難的選擧！



總統辯論曝露出的美國根本危機



這次總統辯論不僅彰显了拜登的致命弱点，更曝露出美国民主所面臨的根本问题：两個80+的總統老頭，代表了美國的兩大黨，在90分鐘的辯論中除了彼此攻擊對方的無能及腐敗外，沒有嚴肅的探討美國所面臨的根本困境，和提出真正的解決方法。

