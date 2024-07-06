京台青年生活節為兩岸青年架起溝通橋梁

活動現場（來源：主辦方提供） 中評社北京7月6日電／據新華社報導，北京海淀公園東門外，30多個攤位排成兩列，既有旺旺、康師傅、味全等台企產品展示，又有圓明園、國家圖書館、國家植物園等打造的文創產品開售，民眾可“一站式”體驗京味京韵、寶島風情。



2024京台青年生活節由北京市青年聯合會、北京青少年服務中心、海淀區人民政府台灣事務辦公室聯合主辦，活動時間為7月3日至7日。作為2024兩岸青年峰會系列活動之一，京台青年生活節凸顯“健康、運動、自然”三大特色，為兩岸青年架起溝通橋梁。



“這是我們帶來的牛肉面和辣椒醬。”台灣青年許乃元來京7年，他所在公司今年第一次參加京台青年生活節，希望通過這個平台展示新產品。“這是一個很棒的交流互動平台，不僅可以和老朋友敘舊，還可以認識很多新朋友。”



從2001年到北京大學就讀，台胞沈子健在北京已待了20多年。“舒適、安全，與人相處愉快，就一直留到現在。”沈子健說，前幾年他和朋友合夥在四季青橋附近開了一家口腔診所，這次帶來檢測儀器，為現場民眾提供診療服務。“我很喜歡這種集市，氣氛輕鬆，大家很快就可以融在一起。”



協助籌劃此次活動的台灣青年李偉國是華燦工場（北京）科技發展有限公司董事長。他說，京台青年生活節2023年首次舉辦，初衷就是打造一個新的消費場景，讓兩岸青年能有更多合作機會。今年規模更大、時間更長、互動更頻繁，共有19個台灣攤位、13個大陸攤位，台灣特產和大陸文創產品一應俱全，體驗更豐富多元。



生活節上精彩的廣場舞、健身操、台灣電音三太子巡游等表演，也吸引了眾人目光。“這些活動非常接地氣，既能讓我們瞭解台灣同胞的生活方式，也能向台灣朋友展示大陸特色文化。”北京大學大三學生鐘同學說，兩岸青年就應該越走越近、越走越親，增進瞭解、消除隔閡。



李偉國認為，當前兩岸關係嚴峻，作為在大陸發展的台灣青年，更要堅定信心，發揮好聯結兩岸的橋梁紐帶作用。“我們每個人在島內都有親朋好友，可以持續影響更多人，讓他們瞭解大陸真實情況。”他說，希望更多台青分享自己在大陸發展的故事，鼓舞更多島內年輕人來大陸追夢、築夢、圓夢。

