兩岸青年峰會“青·創”火花思想會成功舉辦

2024兩岸青年峰會“青·創”火花思想會成功舉辦（圖片來源：主辦方供圖） 中評社北京7月6日電（記者 海涵）7月4日上午，由北京市青年聯合會和北京青少年服務中心共同主辦的2024兩岸青年峰會“青·創”火花思想會成功舉辦。全國青聯、北京市台辦、北京市青聯等相關單位領導及兩岸各界青年代表近300人參加活動。本次活動以“青創京台 共享機遇”為主題，旨在深入貫徹習近平總書記關於對台工作的重要論述和習近平總書記會見馬英九一行發表重要講話精神，一如既往當好廣大台灣青年的貼心人，積極為台灣青年來京學習生活、投資興業創造更多機遇。



全國青聯秘書長趙博在致辭中表示，習近平總書記高度重視青年在兩岸關係和平發展中的獨特作用，勉勵兩岸青年要“勇擔重任、團結友愛、攜手打拼”，“為同胞謀福祉，為民族創未來”。交流作為人與人之間的心理交往，是促進兩岸融合發展的前提與基礎；發展是促進兩岸融合發展的遞進，是兩岸融合發展的路徑與保障；社會融入是促進兩岸融合發展的最終呈現，是兩岸融合發展的目標與追求。和平發展、融合發展是兩岸青年的共同追求，民族復興是兩岸青年的共同企盼。希望兩岸青年攜手用絢麗青春共同鑄就多彩人生，共同開創兩岸融合發展的嶄新局面。



新北市青年創新創意文化協會理事長劉思吟在致辭中對北京濃厚的歷史文化底蘊表達喜愛，對一路以來收穫的幫助和支持表示感謝。她說，青年強則國家強，身為中華兒女，兩岸青年要積極交流往來，主動融入市場，自覺共創融合，用豐富的青年活動搭建一座兩岸青年相通的橋梁，協力創造更加美好的未來。



與會企業代表宣介環節，騰訊在線視頻副總裁李大任，Keep副總裁李新艶，嗶哩嗶哩公共事務高級總監王欣三位知名企業代表分別向現場青年介紹了各自企業的基本情況，內容涉及到企業文化、招聘崗位及工作待遇等。在多角度展示企業的專業能力、軟硬實力、發展潛力中拋出合作的橄欖枝，傳達出攜手共進的美好願景。用多樣的崗位信息、豐富的員工福利、優秀的價值觀念吸引海峽兩岸有志之士加入企業大家庭，不僅給參會青年留下了深刻的印象，更讓大家對北京互聯網企業的發展現狀有了進一步的瞭解。



在京就業創業台青代表分享環節，海峽兩岸青年交流協會理事長、中科雲富股權投資基金合夥人吳宇恩，北京清華長庚醫院腎臟內科主治醫師蔡士銘向青年朋友們分享了自己在北京就業及創業的故事。用親身經歷述說英才擇良地而聚，青年擇北京而創的機緣，展示擁抱首都，擁抱無限可能的機遇。呼籲更多的兩岸青年與時代同行，勇敢綻放自己、實現自己、證明自己，創造更多的機會，做出更好的選擇，為實現中華民族偉大復興助力。



活動現場，兩岸青年代表積極提問交流，紛紛暢所欲言，圍繞北京科創中心、創業契機、相關政策等問題進行討論，在彼此的互動中碰撞出“青·創”思想火花。本次活動為兩岸青年的交流合作搭建了友好的平台，致力於讓兩岸青年代表感受在京就業創業的激情與活力，創造實現夢想、挖掘潛力的機會。期待兩岸青年在創新創業的征程上取得更多成就，為促進兩岸和平發展貢獻新生力量。