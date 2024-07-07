中評鏡頭：世界和平論壇開幕前　媒體雲集

清華大學校內，第十二屆世界和平論壇指示牌（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京7月7日電（助理記者 馬一鳴）7月6日上午，第十二屆世界和平論壇開幕式及首場大會在清華大學舉辦。本屆論壇主題為“完善全球安全治理：護正義、促團結、謀合作”，將圍繞維護世界秩序、大國責任擔當、國際安全合作、區域發展與合作等眾多議題進行深入探討。中評社記者在現場注意到，來自世界各國的媒體記者已早早來到清華大學主樓簽到處簽到，隨後落座開幕式主會場及媒體轉播室，靜候這場國際安全領域的思想盛宴的開幕。



世界和平論壇（World Peace Forum）是中國首個高級別、非官方的國際安全論壇，由清華大學主辦，中國人民外交學會協辦，清華大學國際關係研究院承辦，自2012年以來已成功在北京舉辦十一屆線下會議和一次特別視頻會議。本屆論壇共邀請了中方發言嘉賓共41位，外國發言嘉賓共52位。



據悉，本屆論壇設置了四場大會討論、19場小組討論（含一場閉門討論）和6場新聞發布會。大會討論的主題包括“弘揚和平共處與共同安全理念”“維護世界和平與公平正義：中等國家的作用”“展現大國維護和平與安全的責任擔當”“全球南方維護和平的作用”等；小組討論的主題包括“維護亞太持久和平”“全球南方與國際秩序”“共促中東和平穩定”“中日在東亞的合作”“舊金山峰會後的中美關係”“歐洲安全與和平”“中國與南亞的合作”“亞太秩序的東盟方案”“金磚擴員及其影響”“在國際秩序轉換中維護和平”“在武裝衝突中遵守人道規範”“分裂世界中的核風險”等。

