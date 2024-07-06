我國成功發射天繪五號02組衛星

7月5日6時49分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將天繪五號02組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。（圖片來源：新華社 鄭斌 攝） 中評社北京7月6日電／據新華社報導，7月5日6時49分，我國在太原衛星發射中心使用長征六號改運載火箭，成功將天繪五號02組衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



天繪五號02組衛星主要用於開展地理信息測繪、國土資源普查和科學試驗研究等任務。



這次任務是長征系列運載火箭的第527次飛行。