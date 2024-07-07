觀燈觀景　兩岸記者夜上黃鶴樓

黃鶴樓在夜晚亮起燈光。（中評社 李澤璇攝） 中評社武漢7月7日電（助理記者 李澤璇）坐落蛇山之巔，俯瞰萬里長江，“江南三大名樓”之一的黃鶴樓自歷史長河中走來，凝望長江東逝，見證人事變遷。7月5日晚，海峽兩岸媒體荊楚行活動將近尾聲，參訪團終於來到了武漢的地標性建築黃鶴樓，出發時，有不少記者已摩拳擦掌、迫不及待。



黃鶴樓始建於三國時期，原是吳大帝孫權為夏口城修建的一座軍事樓宇，用於瞭望戍衛。由於歲月與戰火的摧殘，黃鶴樓經歷了“七毀七修”，現存建築以清代“同治樓”為原型設計，重建於1985年，為五角攢尖頂，“明五暗九”式結構。“明五暗九”是一種獨特的結構，從遠處觀之，黃鶴樓樓高五層；而在五層間各有夾層，共計九層，隱藏夾層的方式讓黃鶴樓更顯得氣勢壯闊。



兩岸記者本次體驗的項目為“夜上黃鶴樓”，包括觀賞黃鶴樓主樓燈光秀、園區內燈光秀以及登上黃鶴樓觀夜景。夜幕降臨，黃鶴樓樓身上的燈光驟然熄滅，隨後由燈光組成的一只栩栩如生的黃鶴赫然出現。黃鶴振翅飛翔，化作片片羽毛，揭開了黃鶴樓故事的序章。主樓燈光秀主要講述了黃鶴樓的“前世今生”——黃鶴樓曾巍然屹立於江邊，後又數次毀於戰火，在消失、沉寂數百年後，人們終又將其復現於世間，“人們從未忘記黃鶴樓”。



黃鶴樓名聲大噪是由於唐代詩人崔顥筆下的《黃鶴樓》一詩。據傳，李白登臨此地時，被黃鶴樓的美景打動，欲提筆作詩時候看到了崔顥留下的詩句，最後只搖頭留下“眼前有景道不得，崔顥題詩在上頭”。



“昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓”，崔顥的詩句正講述了傳說中黃鶴樓的由來。傳說曾有一位落魄道士在此地的辛氏酒樓借酒喝，一借就是一百天。在第一百天，道士拈起一塊橘子皮，在酒樓的墻上畫了一只會現身跳舞的黃鶴，店家生意因此大為興隆；十年後道士重來，用笛聲招下黃鶴，乘鶴飛去，辛氏遂出資建樓，稱黃鶴樓。而這一段故事同樣被編成燈光舞蹈表演，兩岸記者在黃鶴樓畔的鵝池觀看了這一段佳話。



觀演結束後，有記者感嘆道，“這是一個樂善好施與知恩圖報的故事”，也不失為歷史建築的一段佳話。

