京台青年籃球友誼賽在北控男籃訓練基地舉辦

京台青年籃球友誼賽大合影（圖片來源：主辦方供圖） 中評社北京7月6日電（助理記者 李婷萱）7月4日上午，北京控股籃球俱樂部組織邀請參加2024兩岸青年峰會“京台青年籃球友誼賽”的3支台灣高校籃球隊到北控男籃訓練基地——弘赫國際體育中心進行一系列交流活動。



東城區委統戰部副部長、台辦主任張麗梅，北京控股集團有限公司副總經理、黨委組織部部長、黨委統戰部部長李英龍，北京控股籃球俱樂部副總經理楊海深，北京控股籃球俱樂部一隊主教練閔鹿蕾出席活動。



清晨，高雄師範大學、義守大學、世新大學籃球隊隊員與北控男籃隊員一起晨練，體驗不同隊伍的訓練模式，教練和球員紛紛表示收穫頗豐。



中午球隊一行人來到北控球員餐廳用餐，品嘗了科學、美味的膳食。作為提供給專業運動員日常飲食的食堂，北控籃球俱樂部嚴格把關、合理搭配，為球員的運動表現提供強大支持。



下午3點，北控籃球隊與高雄師範大學、義守大學籃球隊進行了交流賽。此次比賽旨在促進交流，增進友誼，同時展現籃球運動的魅力與激情。



隨著裁判的一聲哨響，比賽正式拉開帷幕。開場後北控隊迅速進入狀態，憑借出色的團隊配合和精準的投籃，迅速建立起領先優勢。他們的球員之間默契十足，傳球迅速而準確。



高雄師範大學隊及時調整戰術，加強防守，同時在進攻端也逐漸找到手感。特別是球隊的核心球員，憑借其出色的個人能力，多次突破得分，逐漸縮小了分差。



義守大學頑強防守，每一個籃板球、每一次搶斷都拼盡全力。3隊球員都展現出了極高的競技水平和頑強的拼搏精神，激情碰撞，友誼綻放。



比賽結束後，雙方隊員相互握手致意，充分展現了“友誼第一，比賽第二”的體育精神。他們紛紛表示，通過這次比賽，不僅提高了球技，更增進了彼此之間的瞭解和友誼。



賽後，效力於北控籃球俱樂部的台灣球員林彥廷，作為職業籃球運動員和“大學長”，林彥廷對晚輩惺惺相惜，向高校球員們分享經驗、提供建議，讓球員們收穫滿滿能量，對自身未來規劃更多了一份借鑒及思考，交流會也讓此次的北控俱樂部參觀研學活動畫上溫情句點。