中評鏡頭：東湖綠道騎行，兩岸記者同賞湖光

兩岸記者汽車出發前，在“湖光序曲”驛站合影。（中評社 李澤璇攝） 中評社武漢7月7日電（助理記者 李澤璇）曾經屈原澤畔行吟，劉備磨山郊天，李白湖邊放鷹；毛澤東主席48次視察，64個國家的貴賓留下足跡。東湖毫無疑問是武漢城中央的一顆明珠，既是風景秀麗、休閑項目豐富的娛樂首選，也是市民放鬆、社交不可或缺的場地。7月6日一早，海峽兩岸記者一同來到東湖，開啟一場湖畔騎行之旅。



武漢東湖風景區有聽濤景區、漁光景區、白馬景區、落雁景區、後湖景區、吹笛景區、磨山景區、喻家山景區。在各個景區中分布有動物博物館、標本博物館、帆船基地等娛樂休閑項目。2016年12月28日開通運營的世界級綠道——東湖綠道，總長101.98公里，是國內最長5A級城市核心區環湖綠道。這也是兩岸記者體驗的主要項目。



在公園外，記者們騎上共享單車，從“湖光序曲”站出發，一路經過湖光閣、帆船基地、湖心島等景點。騎行道兩側的樹木高大遮陰，早晨的湖風清冽怡人，記者們沉浸於騎行環境，7公里的騎行距離也不令人疲勞，不少記者還意猶未盡地又“續費”7公里。



本屆“海峽兩岸媒體荊楚行”活動共7天，有新華社、中央廣播電視總台、環球時報、中國日報、中國新聞社、台灣聯合報、TVBS電視台、東森新媒體、東森電視台、香港中評社、香港大公文匯傳媒集團等兩岸20家新聞媒體和自媒體人共28人參與此次活動。



今日活動以感武漢的城市生活氣息主要，記者們在東湖綠島體驗公園騎行，隨後前往武商夢時代廣場，感受亞洲最大綜合體的魅力；下午參訪辛亥革命博物館及曇華林，走進武漢的厚重歷史。

