山東：推動監督向基層延伸　解民憂護民利

營商環境好壞關鍵看幹部作風。（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京7月6日電／據中央紀委國家監委報導，山東省紀委監委突出大抓基層導向，推動監督向基層延伸，聚焦群眾反映強烈的痛點堵點問題，完善群眾點題監督機制，指導各級紀檢監察機關選擇群眾身邊可感可及的“關鍵小事”作為小切口整治項目，加強監督檢查、靶向糾治頑疾、嚴查“蠅貪蟻腐”，推動解決群眾急難愁盼問題。



緊盯中小學校園食品安全和膳食經費管理、農村集體“三資”管理等重點領域工作，開展項目化監督，壓實職能部門責任，推動全省系統行業面上治理工作。在省紀委監委的統籌指導下，各市、縣紀委監委聽取群眾意見，確定一批“小切口”整治項目，建立“碼上舉報”平台，公開舉報受理範圍和舉報方式，將話語權交給群眾，方便群眾參與監督和反映問題。



看住農村“三資”，看好“家底子”。博興縣紀委監委開展“三資”清查整治，對正在履行的“三資”合同進行全面起底，將合同簽訂不規範、履行不到位、非法變更約定內容等問題納入整治範圍，先後起底清查合同1.2萬餘份，廢止不規範合同1800餘份，重新簽訂合同3000餘份。同時，深挖徹查“三資”領域背後的責任、作風和腐敗問題，發現合同資金不入賬、監管不力等問題線索64條，批評教育和處理91人，給予黨紀政務處分42人。



各縣紀委監委近距離監督村級小微權力運行，發現問題推動解決。鄒城市紀委監委發揮村級紀檢委員熟悉村情民情優勢，通過明確監督事項、編制監督清單、開展專題培訓等方式，選優配強村級紀檢委員隊伍，實現對村集體“三資”管理使用情況的精準監督。去年以來，該市村級紀檢委員共反饋各類問題376個，推動解決事項55個。莒縣紀委監委在全縣1000多個自然村聘任2300餘名廉情監督員，廉情監督員全程參與本村每月的農村黨員幹部“議事學習日”，對村級工程、發包土地等重大事項和村集體收支情況進行監督，有疑問的可以當場質詢或者事後反映。



深化數據賦能，提高精準發現問題能力，是山東各級紀檢監察機關提升基層監督質效的有效舉措。莒南縣紀委監委聯合縣大數據局、人社局、財政局等部門，以鄉村公益性崗位補貼資金發放為試點，統籌民政、人社等業務數據，貫通運用紀委監委內部數據，構建大數據監督模型，通過大數據比對碰撞，對可疑信息自動預警、分類梳理、精準識別，深入挖掘違規領取崗位補貼資金問題。目前，已核對數據2萬餘條，發現問題線索60餘條，保障了鄉村公益性崗位托底安置和改善民生作用的有效發揮。