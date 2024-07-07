日前首相鳩山由紀夫：日應做中美之間的橋梁

日本前首相鳩山由紀夫在第十二屆世界和平論壇第一節大會上演講。（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月7日電（記者 郭至君）日本前首相鳩山由紀夫昨日出席第十二屆世界和平論壇並發表講話，他表示，國際關係越複雜、越困難，我們越需要直接坦誠建設性的進行對話。鳩山強調，日本應該扮演中美兩國之間的橋梁，他還特別提及台灣問題，他擔憂賴清德正在利用中美矛盾來試圖劍走偏鋒，會威脅到地區的和平與穩定，並指出，日本政府應該用言行表明不支持“台獨”。



鳩山由紀夫首先向在6月24日蘇州發生的事件中為保護日本的家長們和校車上的孩子們臨危不懼，挺身而出，不幸遇難的胡友平女士表示衷心感謝和深切哀悼，對胡女士的見義勇為表示深深的敬意。



鳩山說，隨著中美國力差距的縮小，所謂的修昔底德陷井將會作怪，兩國對質將曠日持久，中美兩個大國如果全面陷入零和競爭，尤其是東亞地區的和平與繁榮將身受其害。日本不應陷入價值觀外交的陷阱，也不應放棄對華接觸政策，中國也要作為大國發揮更大作用。此外，他還倡議尋求亞洲版中島條約，推進包含中國在內的信息通信國際標準化，並主張日本應該發揮作為美中關係發展的戰略性橋梁作用。



鳩山表示，但這幾年來，日本政府不僅沒有起到美中關係的橋梁作用，反而成為美國在軍事和外交上最得力的幫手，這也基本上反映了二戰戰敗後日本對美國顯而易見的亦步亦趨，但近期日本甚至還從背後慫恿美國，生怕美國對華政策出現鬆動，這是因為日本政府內部將中國視為敵人，對抗中國的念頭已經成為主流。日本內閣會議於2022年12月通過的國家安全保障戰略，將中國定位為迄今為止最大的戰略挑戰，同時視台灣地區為共享民主主義等基本價值觀，有著緊密經濟聯繫和人文交往，及其重要的夥伴和重要朋友，這比拜登政府的國家安全戰略描述的更露骨、更偏激。

