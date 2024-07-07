法前總理：當今世界正在經歷重大歷史性轉型

法國前總理德維爾潘在第十二屆世界和平論壇第一節大會上演講。（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月7日電（記者 李子寧）以“弘揚和平共處與共同安全理念”為主題的第十二屆和平論壇第一場主題大會6日上午在清華大學舉行。法國前總理德維爾潘出席並作主題發言。



德維爾潘表示，當今世界經歷著重大的歷史性的轉型，全球勢必會面臨前所未有的威脅。



第一，威脅的升級。威脅的升級有著各種各樣的原因，主要是由於對武力的監管不足，各類危機的加劇以及國際體系的分化，尤其是中美之間的對抗。



第二，邏輯上的對抗。烏克蘭和加沙的情況也說明戰爭正在升級，除了領土爭端，也是一種邏輯存在上的衝突。俄羅斯方面會想到衛國戰爭時期的經歷，烏克蘭想到的是當年的大規模饑荒，以色列則可能想到的是當時的大屠殺，而對於巴勒斯坦來說，想到的可能是1948年的巴勒斯坦人大災難。在這種情況下，相關邏輯可能會導致世界的分裂。



第三，戰爭的擴大。當前的戰爭有可能會成為一種全球性的戰爭，進而給全球帶來破壞性的風險。同時還存在著“去西方化”的運動所帶來的風險，一方面是對由西方所建立的治理和外交秩序的挑戰，另一方面是西方世界在世界經濟中的份額的不斷下降，由此產生了越來越多不可預測的結果。



德維爾潘說，在當前的背景下，我們必須依賴聯合國的原則，並且要重申我們堅持“舊金山精神”以及和平共處五項原則等重要的國際規則。此外，和平是我們共同的人性，冷戰或集團對抗並不是一種必須的選項，所以衹有以《國際法》為基礎才能形成集體行動的堅強後盾。同時，由於聯合國無法完全適應世界改革發展的需要，所以當務之急就是去化解各種各樣的危機，選擇一條和平共處的道路。



德維爾潘表示，在一個沒有明確規則和保障的世界裡合作就顯得尤為必要，通過加強歐洲和全球南方之間的合作是重新平衡中美對抗邏輯所帶來的不平衡的唯一途徑，同時在氣候安全、糧食安全、能源安全、金融安全及人身安全等領域也必須通過在國際層面制定相關政策才能得到發展。