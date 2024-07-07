韓正：中國在世界大變局中堅守正道

國家副主席韓正7月6日在清華大學出席第十二屆世界和平論壇開幕式並致辭。（中評社 海涵攝） 中評社北京7月7日電（記者 海涵 郭至君）國家副主席韓正7月6日在清華大學出席第十二屆世界和平論壇開幕式並致辭。韓正提出三點倡議，第一，堅持和平共處；第二，倡導共同安全；第三，推動開放包容。



韓正表示，當前世界百年未有之大變局加速演進。中國作為聯合國安理會常任理事國、“全球南方”重要成員，在世界大變局中堅守正道。習近平主席提出構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動世界各國攜手建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。



韓正提出三點倡議。一是堅持和平共處。今年是和平共處五項原則發表70周年。中國將堅持維護世界和平、促進共同發展的外交政策宗旨，為世界和平注入更多穩定性和確定性。二是倡導共同安全。中國倡導共同、綜合、合作、可持續的安全觀，將積極探索和踐行中國特色的熱點問題解決之道，努力推動解決全球安全難題，消除國際安全赤字，促進人類共同安全。三是推動開放包容。促進世界和平發展，各國應秉持開放包容理念。中國願同各國一道，踐行共商共建共享的全球治理觀，最大程度增強合作機制、理念、政策的開放性和包容性，共同維護世界和平穩定。



韓正指出，中華民族是熱愛和平的民族，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者和守護人類和平安寧的中堅力量。希望與會各方充分交流、凝聚共識，為完善全球安全治理、維護公平正義、推動國際安全合作貢獻智慧和力量。



本屆論壇以“完善全球安全治理：護正義、促團結、謀合作”為主題，外國前政要、駐華使節、中外學者等約400人與會。

