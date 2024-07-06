動漫融入城市漫步　博覽會邀您“漫”游上海

7月4日，“2024中國國際動漫遊戲博覽會”在上海展覽中心拉開帷幕。（圖片來源：新華社記者 劉穎 攝） 中評社北京7月6日電／據新華社報導，從古風動漫角色扮演，到衍生產品展售，從主機遊戲玩家現場“對戰”，到虛擬偶像沉浸式走“秀”，2024中國國際動漫遊戲博覽會7月4日在上海展覽中心拉開帷幕，我國動漫遊戲產業鏈上下游百餘家廠商集中參展，同步帶熱暑期青少年文化消費。



中國國際動漫遊戲博覽會誕生於2005年。這項具有代表性的行業展會每年夏季於上海舉行，由文化和旅遊部指導，中國國際動漫遊戲博覽會組委會主辦。在邁入第二十年之際，博覽會首次推出包含城市漫步主題內容的場內場外聯動系列活動。



7月4日至7月7日，博覽會“場內版”在上海展覽中心舉行。7月7日至7月21日，博覽會“場外版”將在上海南京路步行街、人民廣場、外灘等著名商圈舉辦，吸引青少年在影院、公共交通設施、商場等與動漫角色互動。在場外活動中，還將首次引入“動漫＋City Walk”活動，讓青春態的動漫形象及產品融入城市漫步，實現文旅融合。



值得一提的是，近年來圍繞傳承和弘揚中華優秀傳統文化、保護非物質文化遺產等，一批國產漫畫及動漫作品走紅。今年，戴敦邦藝術館在博覽會現場推出《大鬧天宮》特別展。玄機科技、騰訊視頻、巨人網絡、百家合等廠商，也將展示國內相關產業發展新趨勢和新力量，其中也包括引入生成式人工智能技術等的新開發項目。

