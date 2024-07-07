中評現場：台青初入烏蘭五台 領略草原風情

台青在烏蘭五台敖包前合影留念齊比贊（中評社 袁曉麥攝） 中評社北京7月7日電（記者 袁曉麥）7月6日上午，晨曦初照，內蒙古自治區迎來了一批特殊的客人。由北京市台辦與內蒙古自治區台辦聯合主辦的“2024台灣青年邊疆行”活動正式拉開序幕，三十餘名台灣青年踏上了一段為期5天的文化與探索之旅。參訪團將走進內蒙古錫林郭勒盟，親身感受祖國邊疆的獨特魅力和發展成就，為兩岸關係的和平發展注入新的活力。



當日清晨，參訪團一行由北京乘機出發，經過一小時20分鐘的飛行後順利抵達錫林浩特市。參訪團成員的首站來到了西烏珠穆池旗烏蘭五台文化區，這裡，不僅是佛教聖地五台山的姊妹之地，更是一處承載著蒙古族深厚歷史與文化的寶地。台灣青年們將在此正式開啟第一場與草原文化的親密接觸。



據介紹，烏蘭五台文化區是西烏珠穆池旗“99公里”游牧文化旅遊景觀帶的首站。整個景區圍繞綠色草原、康養休閑、民俗風情鮮明特色，以“感悟敖包文化、暢游遼闊草原”敖包文化節、“祈福國泰民安、五畜興旺、五穀豐登”那達慕等節慶活動和非物質文化遺產展示、游牧文化體驗等旅遊產品為載體，集中展示內蒙古草原豐富的地域文化，是國內知名的草原生態旅遊景區。



參訪團首先進入烏蘭五台景區，迎接他們的是連綿起伏的綠色草原與莊嚴的佛塔。台灣青年們被眼前這片神聖而寧靜的景象深深吸引，許多人停下腳步，靜心聆聽風過草原的聲音，仿佛能夠感受到一種超然物外的平和。

