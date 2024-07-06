伊朗前衞生部長佩澤什基安在總統選舉中獲勝

中評社北京7月6日電／伊朗選舉委員會發言人穆赫森·伊斯拉米6日宣佈，伊朗前衞生部長馬蘇德·佩澤希齊揚（前譯馬蘇德·佩澤什基安）在總統選舉中獲勝。



新華社報導，伊斯拉米當天在德黑蘭舉行的新聞發佈會上公佈伊朗第14屆總統選舉第二輪計票結果，佩澤希齊揚和另一名候選人、前首席核談判代表賈利利分別獲得超過1638萬張和1353萬張選票。



伊斯拉米說，本輪投票率達到49.8%。此前舉行的首輪投票的投票率約為40%。



伊朗總統選舉第二輪投票于當地時間5日8時開始，在首輪投票中得票前兩名的佩澤希齊揚和賈利利角逐總統職位。第二輪投票原定當天18時結束，為方便更多選民投票，投票時間3次延長，最終於24時結束。



因伊朗總統萊希5月19日在直升機失事中遇難，原定2025年舉行的伊朗第14屆總統選舉提前到今年6月舉行。6月28日，伊朗舉行總統選舉首輪投票，計票結果顯示佩澤希齊揚和賈利利得票率分別為42%和38%，因兩人得票均未過半，投票進入第二輪。



伊朗總統選舉每4年舉行一次，總統由選民直接投票選舉產生，可連任一屆。在第二輪選舉投票中，得票多的候選人獲勝。選舉結果由選舉委員會公佈後必須得到伊朗憲法監護委員會認可。