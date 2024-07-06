鄭文燦被聲押　柯文哲：先前傳聞很多

中評社台北7月6日電／台灣民眾黨不分區“立委”陳昭姿被分配認養苗栗縣，6日陳昭姿在苗栗市成立苗栗縣聯合服務處，民眾黨主席柯文哲及太太陳佩琪專程前來參加揭牌儀式，苗栗縣長鍾東錦、“立委”邱鎮軍、陳超明、以及民眾黨不分區“立委”吳春城、麥玉珍等到場祝賀，柯文哲對鄭文燦涉貪情事表示先前就有很多傳聞，但既然檢察官已經介入了，就等候司法調查結果。



中時新聞網報導，民眾黨“立委”陳昭姿苗栗縣服務處，是利用民眾黨苗栗縣黨部現址成立，6日上午舉行成立大會，除了民眾黨主席柯文哲夫婦及黨籍“立委”到場外，苗栗縣長鍾東錦、“立委”邱鎮軍、陳超明等地方政要，都以地主身分到場助賀。



柯文哲上台致詞時，首先對基隆拆樑事件發表看法，柯文哲說基隆罷免謝國樑連署書送到市選委會就被退件，是因重覆的連署書太多，表示這連署書是拿名冊抄的，現在罷免連署書不需要檢查身分證，只要提供姓名、身分證字號、戶籍地址就可以，就造成一大堆人用抄的，所以就有一大堆重覆的，因此，他認為罷免的門檻不要調整，但是不能都拿名冊來抄，那太離譜了，這個要改。最好笑的是民進黨的吳秉睿，他也同意要修改選罷法，也提一個法案了，民眾黨於是說服國民黨去支持吳秉睿，結果吳秉睿說要撤案，真是奇怪了，這個“國家”已經亂掉了。



對於鄭文燦涉貪案，柯文哲表示過去傳聞很多，但是既然檢方已經介入，就等調查結果了。由於柯文哲曾對於2026縣市長選戰表示沒有人選就算了，媒體提問是否意味著黃珊珊及黃國昌是希望渺茫嗎？柯文哲當場要媒體不要這樣惡意解讀，柯文哲說明他的意思是，原則在議員的層面上，是儘量提名，但是縣市長必須找到適當的人，這段時間他們會認真的找，有適當的人就選，如果找不到，就算有足夠能量的，也不要為選而選，沒有必要，所以民眾黨的策略，找得到人就選，找不到人就算了。



柯文哲並感謝苗栗縣長鍾東錦6日專程前來支持站台，鍾東錦表示，陳昭姿是很優秀的“立委”，很高與她來苗栗設立聯合服務處，一起幫苗栗鄉親服務，服務是愈多愈好，尤其苗栗最欠缺的是醫療資源，所陳昭姿“立委”來苗栗，和苗栗縣“立委”邱鎮軍一起在“立院”衛環委會，苗栗就很有機會，讓“衛福部”更重視苗栗的醫療設施。