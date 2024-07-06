鄭文燦被聲押　謝龍介：轉移兩岸、國際危機

中評社台北7月6日電／現任海基會董事長、前“行政院副院長”、前桃園市長鄭文燦6日疑因桃園市長任內涉及貪污罪被桃園地檢署聲押，引爆政壇震撼彈。今年4月曾指“鄭文燦會慢慢沒戲唱，甚至會出事”的國民黨“立委”謝龍介6日認為，鄭文燦被辦不僅是賴清德“利用內政轉移兩岸、國際危機”的手法，還能化解外界“辦藍不辦綠”的批評，但只要打擊黑金他都由衷按個讚，也請賴清德持續關注台南的光電黑金問題，才不枉市民的栽培。



中時新聞網報導，今年4月10日賴清德公布首波“內閣”人事時，由於沒有鄭文燦及林佳龍，引發各界揣測。當時，謝龍介曾表示，鄭文燦與賴清德同屬民進黨新潮流派系，兩人之間一直存在競爭關係，加上鄭文燦的爭議不斷，賴清德為持續塑造反黑金的形象，新“內閣”首波名單看不到鄭文燦的位置，代表殺雞儆猴的意味相當濃厚，“賴清德上任以後，第一個遭殃的就是鄭文燦”，“鄭文燦會慢慢沒戲唱，甚至會出事”。



之後，賴清德雖安排鄭文燦出任海基會董事長，但謝龍介指出，此一職位沒有實權，加上從當前緊張的兩岸關係來看，也沒有發揮的空間，堪稱“雞肋”；因此即便鄭文燦沒有被辦，在此一職位待個1年以上，也會“提早掛了”。



謝龍介還說，今天是鄭文燦的生日，檢調收網的時機頗耐人尋味，一方面企圖利用內政問題轉移兩岸、“外交”的危機，另方面也藉著辦自己人，化解外界對民進黨政府“辦藍不辦綠”的批評。



謝龍介強調，兩岸、“外交”事務應該回歸務實，內政方面只要是“打擊黑金”，他都會由衷按一個讚；但台南的光電黑金如此龐大，目前檢調卻只辦了1案，難道賴清德都不知道嗎？希望能夠持續偵辦黑金不法，還給台南市民公道，如此才不枉市民對賴清德的栽培。



至於有意參選下屆台南市長的民進黨“立委”陳亭妃遭“正國會”系除名，謝龍介認為，此事代表“正國會”已經被賴清德成功收編，台南的綠營資源也將向賴系“立委”林俊憲靠攏，未來陳亭妃的“市長之路”將更為辛苦。