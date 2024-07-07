快評：兩岸青年交流　台青真實感受有說服力

中評社快評/在台海局勢險峻，尤其是在民進黨當局阻撓、恐嚇之下，兩岸青年交流仍然持續熱絡，除了與大陸的積極支持、推動有關外，也與契合台灣青年的需要、與長久以來台青的切身感受與高度肯定密切相關。



台灣青年創新創業協會理事長吳宥璇在2024年兩岸青年峰會期間接受中評社記者採訪時表示，對於台灣青年來說，踏出第一步是最重要的，來到大陸可以體驗許多過去沒有的經歷；中國大陸是世界上前三安全的地區之一，台灣青年完全不必擔憂，來到大陸台灣青年就能感受到這裡的開放、熱情與活潑。



台灣青年林書任受訪時表示，台灣青年應該眼見為實，多來大陸進行一些線下交流；大陸是未來全世界最有發展希望的地方，台青若因為一些政治言語操弄錯失在大陸發展的機會是十分可惜的；兩岸講同一種語言，台灣青年比世界上任何一個地區的人更有機會把握大陸的發展機遇、在這裡發揮自身價值貢獻所長。



台灣海洋大學學生林佩蓁受訪時表示，兩岸青年對未來都有共同的期待和想像，兩岸之間的青年要多交流多學習，中華文化博大精神，也值得兩岸的青年朋友共同學習吸收。對於民進黨當局最近發出的“橙色旅遊警示”，林佩蓁表示，衹有沒來過大陸的人才會被民進黨當局所迷惑，大陸的風景非常迷人，也有很多值得去探索及體驗的地方，同時大陸還有非常多的機會和廣闊的市場，這對於年輕一代的發展是非常有好處的。



兩岸青年交流的地域、主題、對象、形式多種多樣，台青的感受也可能各不相同，各有觀察的重點，但也有共同點，都有很深的感受、感悟和收穫，都認為兩岸青年交流很重要，都支持擴大和深化兩岸青年交流。