文正仁答中評：東亞國家若對抗或爆發戰爭

韓國前總統特別顧問、延世大學名譽教授文正仁回答中評社記者提問（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月7日電（記者 郭至君 助理記者 馬一鳴）韓國延世大學名譽教授、前總統特別顧問文正仁出席今年世界和平論壇並舉辦了新聞發布會，期間回答了中評社記者的提問。文正仁說，東北亞地區如果形成“南三角”和“北三角”的對抗並不是積極動態，中韓兩國關係需要努力改善。



關於當前朝俄關係走近對東北亞可能形成的“南三角”與“北三角”的對抗，文正仁表示，目前韓國普遍認為莫斯科和平壤之間的聯盟對它來說是一個危機或者說是威脅，有可能會造成新的冷戰或者是新的戰爭，這不是一個積極的動態，但是從某種意義上來說，俄羅斯和朝鮮自韓國總統尹錫悅上台之後就一直在推動北方三角的合作，韓國參加了北約峰會，平壤認為這證明了韓國對朝鮮實施了遏制戰略，那麼朝鮮就必須要尋找新的出口，靠向俄羅斯。事實上最近的這些動向都是相互的。



文正仁說，“隨著韓國向美國靠攏，朝鮮也更近一步，而中國現在變得更加謹慎。由於烏克蘭危機，朝鮮在俄羅斯身上找到了新的機會，現在有可能會出現兩個軸心，即美日韓-中朝俄之間的衝突，當然，中國不希望朝鮮半島出現新的冷戰，只要俄羅斯不給朝鮮提供最先進的軍事技術，韓國還是會容忍的，但如果朝鮮得到了俄羅斯最先進的軍事技術，那麼韓日美三方肯定會做出激烈的反應。”



關於應該如何去提升中韓兩國之間的戰略互信，文正仁回答中評社記者表示，現在中韓之間進行了“2+2”副部長級層級的會議，是一個非常好的趨勢，雙方在尹錫悅總統上台之後缺乏軍事安全方面的互信。但最近我們看到了一些積極動態，中韓同意進入雙邊自由貿易區談判的第二階段，也願意去協調海上安全。但是，中國政府對韓國的態度就是如果韓國觸及到中國的核心利益，比如台灣問題和南中國海等等，那麼中國就不會坐視不管，所以在5月份的峰會之後，韓國和中國之間出現了一些積極動態，但它是否會帶來更進一步的改善，我們需要繼續觀察，因為還有一些非常複雜的地緣政治問題沒有解決。

