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中評現場：中等國家如何維護世界和平？
http://www.CRNTT.com
2024-07-07 00:22:43
大會現場（中評社 李子寧攝）
中評社北京7月7日電（記者 郭至君 李子寧）第十二屆世界和平論壇7月6至7日在北京召開，在主題為“維護世界和平與公平正義中中等國家的作用”這一大會環節上，來自澳大利亞、韓國、印度尼西亞、巴基斯坦的資深外交官齊聚一堂，熱烈探討。清華大學國際關係研究院院長閻學通為本場大會的主持人。
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