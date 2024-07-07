中評現場：中日如何促進東亞和平繁榮？

小組討論第六組“中日在東亞的合作”（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月7日電（助理記者 馬一鳴）中國和日本作為東亞地區的兩個大國，兩國關係健康發展對於地區穩定至關重要。新冠疫情出現前中日在區域合作方面取得了哪些成就，過去的經驗如何說明中日在東亞合作的可能性和意義？中日合作的障礙有哪些？隨著該地區地緣政治的復甦，中日兩國對地區的看法存在哪些一致性和矛盾？兩國可以在哪些方面開展切實並有意義的合作？如何促進中日在第三國的商業合作，以及如何通過兩國的合作應對挑戰，促進東亞的和平和繁榮？7月6日下午，第十二屆世界和平論壇小組討論在遼寧大廈展開，第六組討論的主題為“中日在東亞的合作”。本次討論由中國社會科學院日本研究所所長楊伯江主持，日本眾議院議員近藤昭一、日本駐華大使金杉憲治、中國原駐日本大使程永華、中國國際問題研究院原副院長榮鷹出席並發言。



日本眾議院議員近藤昭一首先表示，環保方面的合作是強化中日友好關係的一個重要渠道，兩國在環保領域有長期的合作關係，他指出，每年有很多中國行政人員和專家訪問日本參加培訓課程，學習日本的經驗，加深了與日本同行的交流。另外，他表示，中日兩國在保護珍稀野生動物方面也有廣泛的合作空間，日本和中國應該發揮領頭作用，共同提議，推進合作，組織相關國家關注環境問題及野生動物保護。



日本現任駐華大使金杉憲治指出，俄烏衝突、巴以衝突正在發生，東亞地區在過去幾十年一直保持了穩定、和平和繁榮，東亞是核心地帶，這是值得我們驕傲的。首先，東亞地區有相互依存和關聯的網絡維繫平衡；其次，域內的經濟聯繫十分緊密，各種網絡以及經濟的聯繫，促成了這個地域的經濟繁榮。因此，他認為，儘管中日之間存在諸多問題，兩國應當管控並逐漸解決矛盾。中日可以在環境問題、防災問題、氣侯問題等領域進行合作，不僅局限於政府間，中日企業間也可以合作。另外，他還指出中日兩國應該加強地方層級的合作，以及兩國年輕人之間的對話和合作。



中國原駐日本大使程永華表示，首先，就中日兩國在第三方市場合作方面，應當不搞惡性競爭，要更大發揮互補優勢，擴展合作空間，在第三方市場實現三方共贏，中日經濟互補優勢將長期存在，在科技創新、數字經濟、綠色發展、開拓第三方市場等方面還有巨大合作潛力。其次，“一帶一路”實際上是中日雙方應該開展合作的一個潛力巨大的領域和平台，期待日本各界能夠和中國在“一帶一路”方面更多的開展合作，給雙方給東亞給世界都帶來更多的利益。最後，是中日韓合作，中日韓領導人會議時隔三年五個月再度舉行，為三國合作注入了新的動能，圍繞這些問題開展三國合作，對整個東亞和平繁榮都會帶來巨大利益。

