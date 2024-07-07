法前總理記者會：歐洲可成中美間穩定一極

法前總理德維爾潘回答記者提問（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月7日電（記者 郭至君）第十二屆世界和平論壇本月6-7日在北京召開，法國前總理德維爾潘出席並召開了新聞發布會，面對數家中國媒體的提問，他就如何應對逆全球化、中法人文交流、法國外交政策等問題表達了自己的看法。德維爾潘強調，歐洲應該成為中國和美國之間穩定的一極，幫助達成平衡。



德維爾潘表示，我們需要開始對聯合國進行改革，需要更加務實地來解決意識形態的緊張關係，中國和美國需要瞭解一個問題，那就是我們沒有辦法來推進經濟和意識形態的鬥爭，因為這個後果極其嚴重，而歐洲可以成為穩定的一極，因為它對於中美兩國來講是有一定程度的自主性的，所以我們需要達成一個平衡。德維爾潘也說，在國際社會當中，我們應該看到新興國家和全球南方的力量，他們應該幫助我們找到解決問題的辦法，我們應該鼓勵這種解決方案，使得歐洲、歐盟或者是全球南方國家在中美之間進行協調，以避免危機產生。



德維爾潘也說，特朗普有可能會再一次造成這樣不穩定的局勢，沒有人可以對此做出預測，也沒有人可以在幾天之內解決烏克蘭危機，但各方需要進行基於原則的談判，中國、歐盟、美國都應發揮作用，這三方應該達成相應共識。



今年是中法建交60周年，談及兩國之間的人文交流，德維爾潘表示，“我相信鼓勵旅遊、鼓勵外國學生去訪問另外一個國家，比如說中歐之間的留學生的互訪是非常重要的。我非常尊重媒體，但是它實際上並不是每一次都反映了一個國家的真實情況，所以你需要自己去看一看，和當地人們進行交流，這樣才能改變大家的心態，去看看另外一種文化，學習另外一種語言，建立直接的紐帶，在很多方面可以回答人們心裡的擔憂。我鼓勵我的朋友去我特別喜歡的地方，那就是貴州省，它是中國最美麗的省份之一。”



德維爾潘認為，法國需要對歐盟、世界全球化有一個強大的願景，這是符合法國的外交政策的，法國還是需要保持自己的自主性，成為一個開放性的國家，跟世界各個大國，特別是中國和美國保持良好的關係。

