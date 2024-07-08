日前首相答中評：日本應更加明確一中立場

日本前首相鳩山由紀夫在世界和平論壇上舉行發布會（中評社 郭至君攝） 中評社北京7月8日電（中評社報導組）第十二屆世界和平論壇6日至7日在北京舉行，日本前首相鳩山由紀夫出席並召開新聞發布會。在回答中評社有關台海局勢的問題時，他表示由於日本政府並沒有對其國內支持“台獨”的勢力進行任何約束或管理，導致有越來越多日本所謂的政治家發表煽動“台獨”的言論，這與《中日聯合聲明》的精神相違背，日本政府應遵循有關聲明的精神，更加明確自己在“一個中國”原則上的立場。



中評社記者提問到，當前中國特別關切日本有越來越多的政客插手台海問題，您認為中日兩國日後應該如何在這個關鍵問題上管控衝突？



鳩山由紀夫表示，日本自民黨政府並沒有對國內支持“台獨”的勢力進行任何地約束或者是管理，在賴政府上台後這個問題更為加劇，日本部分政治勢力甚至還在台灣問題上“煽風點火”。但對於日本、美國等國家來說，根本無權對台海問題進行干涉，因為日美兩國都曾經發表正式聲明，承認台灣是中國的一部分，並堅持“一個中國原則”。所以絕對不可以對“台獨”主張“煽風點火”。



鳩山由紀夫說，日本政府在1972年中日實現邦交正常化時共同發表了《中日聯合聲明》，裡面就提及“日本國政府充分理解和尊重中國政府的有關台灣問題的立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。”因此日本政府應當根據有關聲明堅持“一個中國”的基本政策觀點，這是最為重要的。

