陳東曉答中評：和平統一遭遇困難 須有耐心

上海國際問題研究院院長陳東曉（中評社 海涵攝） 中評社北京7月9日電（記者 海涵）上海國際問題研究院院長陳東曉7月6日在第十二屆世界和平論壇上接受中評社記者採訪。他指出，雖然當前兩岸和平統一的確更加困難，但是我們也不必太過悲觀。從比較長的歷史來看，如何真正解決統一問題，既需要堅定的意志和決心，也需要有極大的耐心。



陳東曉表示，當前，兩岸和平統一面臨一些挑戰，主要有以下幾方面：第一，島內民進黨當局刻意推進“去中國化”，“漸進台獨”步伐從未停止，賴清德上台後，更是高調鼓吹“新兩國”論，引發兩岸進一步緊張。第二，民進黨當局繼續阻撓兩岸正常的人員往來及經濟交流合作，使得兩岸交流遇到了前所未有的困難。第三，亞太地區安全格局發生較大變化，特別是美國如今在台灣問題上的立場明顯後退，不斷掏空其“一個中國原則”，不斷抬升台灣在亞太地區的所謂“戰略價值”，並企圖大力推進所謂“台灣有意義地參與國際組織包括聯合國下屬相關機構的活動”等等，在北京看來，華盛頓的種種言行不斷向台獨勢力發出錯誤信號，已經成為加劇台海局勢緊張的主要外部因素。



“面對當前和平統一前景遭遇更多困難，我們一方面要繼續宣示國家必然統一的決心和堅定信心，另一方面，我們也要保持更大的耐心和戰略自信，包括對國際社會堅持“一個中國”的信心。”

