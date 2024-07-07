榮鷹答中評：東北亞地區對抗沒有出路

（中評社 馬一鳴攝） 中評社北京7月7日電（助理記者 馬一鳴）7月6日下午，第十二屆世界和平論壇小組討論在北京遼寧大廈展開，第六組討論的主題為“中日在東亞的合作”。在開放討論環節，中國國際問題研究院原副院長榮鷹教授在回答中評社記者提問時表示，中方非常關注美日韓同盟以及俄朝關係的變化，堅決反對美國在東北亞地區搞排他性的小圈子，陣營對抗是沒有不能解決問題的，東北亞地區應當建立起均衡、有效、可持續的安全架構。



中評社記者提問到，目前，美日韓三邊同盟關係不斷深化，近期俄朝關係的變化也吸引了很多的關注，中國和日本作為東北亞地區的兩個大國，您認為中日應當如何避免地區重現冷戰時期南三角和北三角陣營對抗的局面？



榮鷹指出，中國對於地區是否重現陣營對抗局面非常關注，態度也很明確，要堅決反對美國在東亞拉幫結夥，堅決反對美國搞封閉的小圈子，搞陣營對抗。中國提出了全球安全倡議，提出要踐行共同、合作、可持續的安全觀，一個國家不能犧牲別國的安全利益來謀求自身的絕對安全，要照顧到各方的合理關切，通過對話來解決矛盾和分歧。他表示，這一立場是我國應對地區安全挑戰和問題的出發點，也是我國關於朝鮮核問題的立場，要解決停核機制轉化的問題。



另外，他還表示，東北亞地區要建立均衡、有效、可持續的安全架構，陣營對抗無法解決地區矛盾和問題，地區國家也該認識到對抗是沒有出路的。