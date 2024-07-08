中評鏡頭：99號公路風景獨美 台青齊合影

參訪團成員們在99號公路的標志上留下了第一張全團大合影（中評社 袁曉麥攝） 中評社錫林浩特7月8日電（記者 袁曉麥）7月6日下午，由北京市台辦與內蒙古自治區台辦共同主辦的“2024台灣青年邊疆行”參訪團抵達了這片被大自然恩賜的綠洲——烏蘭哈拉嘎蘇木99號公路。這條被譽為“彩虹之路”的公路，不僅是一條交通要道，更是一幅生動的畫卷，向世界展示著中國北方草原的獨特魅力。



據悉，99號公路全長160公里，其中84公里的路段採用了獨特的彩虹路面設計，紅、黃、藍三色相間，宛如一道絢麗的彩虹鋪展在廣袤的草原上。這條公路不僅僅是一條通行的道路，它更是一條文化和自然的紐帶，串聯起了白馬之鄉的抽象元素與“99號公路”醒目的Logo，展現出一種別致的藝術美感。



從巴拉嘎爾高勒西收費站出發，參訪團的車輛緩緩駛入99號公路，來到路段開始處，參訪團成員們更是按捺不住激動心情，一齊下車在99號公路的標誌旁留下了第一張全團大合影。他們站在公路中央，背景是無邊的草原和遠處起伏的山脈，臉上洋溢著興奮與滿足的笑容。這一刻，不僅是對美景的留念，更是對青春和夢想的一次見證。



隨著車隊緩緩駛入99號公路，參訪團成員們的眼前展開了一幅流動的畫卷。草甸草原一望無際，仿佛是大自然最寬廣的懷抱，而夏季盛開的芍藥花海，散發出陣陣淡雅的香氣，點綴在這片綠色海洋中，如同點點繁星，令人陶醉。途中，導游提議大家下車，親身體驗草原的遼闊與寧靜，台青們積極響應，拿起手機和相機，捕捉下這難得的瞬間，將這份寧靜與美麗永久珍藏。



抵達蒙古包群落時，參訪團成員們更是被眼前的景象深深吸引。一排排白色的蒙古包在陽光下閃爍著溫暖的光芒，仿佛是草原上的珍珠。在蒙古包前，有不少台青再次留下合影，留下了青春的足跡。