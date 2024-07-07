中評關注：各國代表熱議全球南方與國際秩序

第十二屆世界和平論壇——“全球南方與國際秩序”主題分論壇6日下午在北京舉行（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月7日電（記者 李子寧）第十二屆世界和平論壇——“全球南方與國際秩序”主題分論壇6日下午在北京舉行。巴基斯坦伊斯蘭堡戰略研究所所長蘇海爾·馬哈茂德、印度尼西亞駐華大使周浩黎、埃及駐華大使阿西姆·哈奈菲及中國國際問題研究院院長陳波等參加並進行觀點分享。



蘇海爾·馬哈茂德表示，全球發展面臨著許多複雜的因素，其中有一些可以利用的機會，如果能利用好這些機會，就會取得非常好的結果。就此有三點建議，首先是發展中國家要扮演更加重要的角色，進一步提高經濟、政治能力。第二是要讓各方參與進來，面對當前分裂的世界，我們更需要團結在一起。第三是要有全球的議程，我們要積極支持以聯合國為中心的多邊主義。總之，要想能夠實現具體的目標，我們就必須團結，彼此之間相互理解，中國在這方面已經做了很多，也希望其他地區的力量也能夠積極地參與進來。



周浩黎表示，對全球南方而言，建立起全球秩序，這對各國來說都是一個互利雙贏的事情，在這個過程中，有不同的路徑，各國有自己選擇，也有各個國家必須承擔的責任。、全球南方需要進一步提升在經濟以及政治方面的全球地位和影響力。正如去年G7合作夥伴會議上，印尼總統所說，全球南方應該在促進全球包容性和平等性方面進行合，彼此之間要互相理解和信任，每一個國家的發展權利都應該受到尊重和保護。



阿西姆·哈奈菲表示，“一帶一路”沿線國家的互聯互通發展非常顯著，金磚國家的擴員也取得了顯著的進展，這鞏固並促進了全球南方的發展。此外，發展中國家要對自己的治理進行必要的改革，例如要提高國際信用的評級，為投資、創新能夠創造出一個有利的環境。毫無疑問，各國政府非常清楚他們所需要的是什麼，現在最關鍵的是要能夠保障這些國內改革是真正意義上符合自己期望的改革，而不是任何外來強加的侵害主權的條件。