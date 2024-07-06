佩澤希齊揚當選伊朗總統　挑樑應對多重挑戰

中評社北京7月6日電／伊朗選舉委員會發言人穆赫森·伊斯拉米6日宣佈，伊朗前衞生部長馬蘇德·佩澤希齊揚在總統選舉中獲勝。



新華社報導，分析人士指出，目前新一輪巴以衝突的外溢效應不斷擴大，中東安全局勢持續升級。佩澤希齊揚上台後將在內政外交方面面臨諸多挑戰，其中振興經濟、突破制裁、緩解地區局勢緊張造成的外部安全威脅將是他的三大要務。



臨危挑樑



伊斯拉米6日在德黑蘭舉行的新聞發佈會上公佈了伊朗第14屆總統選舉第二輪計票結果，佩澤希齊揚和另一名候選人、前首席核談判代表賈利利分別獲得超過1638萬張和1353萬張選票。本輪投票率達到49.8%。此前舉行的首輪投票的投票率約為40%。



此次總統選舉原定於2025年舉行，因總統萊希在5月19日直升機失事中遇難而提前進行。6月28日舉行的首輪投票計票結果顯示，得票率最高的兩位候選人是佩澤希齊揚和賈利利，得票率分別為42%和38%。因得票均未過半，兩人進入7月5日舉行的第二輪投票。



有分析指出，西方制裁導致伊朗經濟發展受阻，民眾改善民生的呼聲持續高漲。作為改革派的佩澤希齊揚主張改善國際關係、吸引投資、推動經濟發展，其施政主張符合伊朗人民的關切和訴求，或許是他在此次大選中勝出的原因。



伊朗媒體評論員哈米德禮薩·古拉姆扎德表示，佩澤希齊揚認為2015年的伊核協議對於解除伊朗受到的制裁至關重要，主張恢復該協議，這獲得了大量來自大城市中產階級群體的支持。



此外，佩澤希齊揚有較為關鍵的少數民族支持者，還得到兩位改革派前總統魯哈尼、哈塔米及前外交部長扎里夫的支持。扎里夫線上線下全力為佩澤希齊揚造勢，很大程度上團結了改革派支持者。



伊朗總統選舉每4年舉行一次，總統由選民直接投票選舉產生，可連任一屆。在第二輪選舉投票中，得票多的候選人獲勝。選舉結果由選舉委員會公佈後必須得到伊朗憲法監護委員會認可。

