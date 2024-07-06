匈牙利總理訪問俄羅斯引關注

中評社北京7月6日電／據央視新聞：繼7月2日訪問烏克蘭之後，當地時間7月5日，匈牙利總理歐爾班訪問俄羅斯，並與俄總統普京討論俄烏局勢。歐爾班訪俄引發了多方關注，歐盟、北約和烏克蘭方面等紛紛表示不滿。斯洛伐克總理菲佐則公開表示，對歐爾班訪俄非常“欽佩”。



歐盟委員會主席馮德萊恩在社交媒體上發文對歐爾班訪問俄羅斯並與俄總統普京會面表示不滿。



北約秘書長斯托爾滕貝格5日稱，歐爾班是以匈牙利總理的身份出訪，並不代表北約。



烏克蘭外交部在一份聲明中表示，歐爾班訪俄是匈牙利方面的決定，並未與烏方進行協調。



德國總理朔爾茨5日表示，儘管匈牙利目前擔任歐盟輪值主席國，但歐爾班此次訪問不代表歐盟，歐盟外交政策也不是由歐爾班決定的，並表示歐盟對烏克蘭的支持不會改變。



另一方面，斯洛伐克總理菲佐5日在公開講話中對歐爾班訪問俄羅斯和烏克蘭表示“欽佩”，他說如果個人健康條件允許，他願意與歐爾班一同訪問俄羅斯。這是菲佐5月在襲擊事件中受傷康復後的首次露面。



7月1日，匈牙利接任歐盟輪值主席國。次日，歐爾班便前往基輔與烏總統澤連斯基會晤。5日，歐爾班到訪俄羅斯，與俄羅斯總統普京舉行會談，就雙邊合作的熱點問題及烏克蘭局勢等交換意見。



分析認為，從去年下半年到現在，歐盟試圖在對俄加強對抗問題上統一立場，但匈牙利的舉動與其步調不一。匈牙利任歐盟輪值主席國期間，歐盟內部在烏克蘭問題上的矛盾或將更加凸顯。

