中評聚焦：四國學者談台海　和平至關重要

會議現場（中評社 海涵攝） 中評社北京7月7日電（記者 海涵）第十二屆世界和平論壇7月6日下午舉行“維護亞太持久和平”小組討論，與會發言嘉賓談及台海問題。他們普遍表示，台海地區若發生衝突，後果將非常嚴重。任何負責任的美國當局都不希望台海發生衝突。



美國哥倫比亞大學教授Thomas J.Christensen認為，台海地區是可以保持和平的。如果台海地區發生衝突，後果將非常嚴重，對台灣、美國乃至整個世界都是巨大且不必要的破壞。我們應該有能力去防止台海衝突，通過共同方案加以解決。



他表示，現如今，政治緊張局勢是切實存在的。有些美國人說“希望在台海地區與中國發生戰爭”，這不符合美國的利益。任何負責任的美國當局都不會希望中美在台海之間開戰。希望中美兩國政府不要採取導致衝突升級的政策。





印度國防研究與分析所總幹事Sujan R.Chinoy表示，台海和平穩定對於中國和地區來說都非常重要。關於台海問題，很難通過之前應對安全威脅的方式解決，需要所有人齊心協力。



澳大利亞悉尼科技大學教授Robert John Carr表示，之前佩洛西訪台的時候，台海形勢一度緊張。後來，美國一些人告訴麥卡錫不要學佩洛西、不要去台北，稱“那是一個非常糟糕的想法”。中美《上海公報》裡的做法需要我們深入研究，以確保台海和平。北京和華盛頓的政治家要意識到，應全面處理或者考慮這個問題，想清楚哪些行為會導致衝突。如果要維護台海局勢穩定和平，不能忽視外交方面的努力。



上海國際問題研究院院長陳東曉表示，對於中美兩國而言，如果過度強調碎片化的原則，而非足夠尊重對方核心利益、保持高度敏感、照顧到對方合法關切，那麼務實合作也無法繼續下去。