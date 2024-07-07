中評現場：在辛亥革命博物院感受先輩精神

海峽兩岸記者來到鄂軍都督府，即“紅樓”參訪。（中評社 李澤璇攝） 中評社武漢7月7日電（助理記者 李澤璇）1911年10月10日，武昌起義打響了辛亥革命的第一槍，一場轟轟烈烈的旨在推翻清朝封建統治的武裝革命由此開始。為紀念辛亥革命，武漢市武昌區組建了辛亥革命博物院。7月6日，海峽兩岸媒體荊楚行活動來到辛亥革命博物院，記者們一同回顧革命前輩的奮鬥史。



本次參觀的辛亥革命博物院北區是基於武昌起義軍政府舊址建立的紀念館。武昌起義軍政府舊址原為1910年建成的湖北諮議局，因主體建築紅磚紅瓦，武漢人稱之為“紅樓”，許多革命前輩都曾在這裡辦公。1981年10月，辛亥革命70周年之際，依托舊址建立辛亥革命武昌起義紀念館，館名由孫中山先生的戰友及夫人宋慶齡女士題寫。北區布置有基本陳列“為天下先——辛亥革命武昌起義史跡陳列”，以文物、歷史圖片為主，輔以藝術與科技展品，全景式地展示了武昌起義的背景、經過、結局與影響。



下午的參觀首先由“紅樓”主樓開始。在主樓內部設有鄂軍都督府舊址復原陳列，記者看到了黎元洪任中華民國軍政府鄂軍都督府都督時的會客室、會議室和會議廳。其中，會議廳的布置按照孫中山到訪時的情景設置，主席台背後交叉的為鄂軍都督府成立時設定的十八星旗與中華民國國旗五色旗。



隨後，辛亥革命博物院副院長黃春華帶領兩岸記者參觀了“為天下先——辛亥革命武昌起義史跡陳列”。在這裡，記者們看到了孫中山親筆寫下的“博愛”二字匾額，看到了昔日敢死隊員負傷時的血衣，也看到了清帝退位詔書、孫中山手寫的國民大總統就職宣誓詞。



參觀史跡陳列時，有台灣記者說：“今天我們不談政治，只一同紀念歷史、紀念先輩。”



