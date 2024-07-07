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暑期故宮游覽熱
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2024-07-07 10:58:49
7月6日，遊客在參觀故宮博物院。（圖源：新華社）
中評社北京7月7日電／據新華社報導，進入暑期以來，北京故宮博物院進入旅遊高峰期。北京市文化和旅遊局針對故宮博物院、長城等熱門景區出現的客流高峰，督促景區完善各類應急預案，實施入口應開盡開、增設售票窗口和驗票通道、網格化分區管理、分段快速放行等一系列安全和便捷措施。
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