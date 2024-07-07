15陸機10陸艦圍台　最近離鵝鑾鼻49海浬

中評社台北7月7日電／台“國防部”7日上午發布，從昨天清晨6時到今天清晨6時為止，偵獲陸機15架次（其中逾越“海峽中線”進入中部、西南及東南空域14次）、陸艦10艘次，持續在台海周邊活動，其中最近距離鵝鑾比僅49海浬。



根據《中時新聞網》報導，台軍方運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。