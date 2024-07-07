【
大
中
小
】 【
打 印
】
15陸機10陸艦圍台 最近離鵝鑾鼻49海浬
http://www.CRNTT.com
2024-07-07 09:55:50
中評社台北7月7日電／台“國防部”7日上午發布，從昨天清晨6時到今天清晨6時為止，偵獲陸機15架次（其中逾越“海峽中線”進入中部、西南及東南空域14次）、陸艦10艘次，持續在台海周邊活動，其中最近距離鵝鑾比僅49海浬。
根據《中時新聞網》報導，台軍方運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
陸無人機進南竿 苑舉正：台不敢公布路徑圖
(2024-07-05 14:30:15)
東海演習 42陸機艦24小時不斷電三面圍台
(2024-07-05 11:51:31)
2艘陸航母同時在台周邊 張延廷吐4字
(2024-07-05 10:09:13)
解放軍無人機進南竿機場 張延廷批顧立雄
(2024-07-05 10:06:03)
郭正亮：陸對台已就作戰位置 美國很緊張
(2024-07-04 12:07:45)
山東號恐經巴士海峽 陸軍機距鵝鑾鼻37浬
(2024-07-04 10:52:19)
陸軍用無人機越南竿 帥化民1句話嗆顧立雄
(2024-07-04 10:22:14)
宮廟放彈藥遭轟 介文汲：有人要整顧立雄
(2024-07-02 15:48:11)
宮廟存彈藥 民眾黨：要準備打巷戰了嗎
(2024-07-02 11:50:20)
山東艦現身呂宋島外海 陸戰機圍台西南空域
(2024-07-02 11:19:04)