滬台兩地400餘名中學生在上海開展才藝交流

7月6日在上海宛平劇院拍攝的滬台中學生才藝交流專場演出現場。7月4日起，“舞動青春·唱響未來”第16屆滬台中學生才藝交流活動在上海舉辦。來自台灣地區多所學校的師生代表200餘人受邀來滬，除了城市參訪，還與上海多所中學的師生開展交流，並聯合登台演出。本屆滬台中學生才藝交流活動將持續至7月9日。（圖源：新華社） 中評社北京7月7日電／據新華社報導，“我扮花旦，你扮小生；我試試水袖和身段，你來試唱兩句《蘇三起解》……”正在上海參加“舞動青春·唱響未來”第16屆滬台中學生才藝交流的20多名新北市板橋高級中學學生，5日起與上海市光明中學的同齡人結對互動交流。



沉浸式體驗中華傳統戲曲文化的魅力，成為板橋高級中學此行上海的一大收穫。上海市光明中學十多年來堅持在校內學生社團推介戲曲，“京昆之友社”的多位高中生與板橋高級中學的同學一見如故。



在光明中學練功房裡，戲曲教師曹輝帶領板橋高級中學的鄭媛元等幾名女生，體驗京劇中花旦的身段和造型，為孩子們講解中國古典戲曲中多姿多彩的女性形象。男生們則相互幫助，戴上了髯口，體驗京劇《蘇三起解》中的角色“崇公道”。同學們咿咿呀呀認真學起來，有“唱”有“念”，再配上剛學的身段動作，已是有板有眼。



與戲曲文化體驗同步進行的是一場古琴社團體驗活動。接受了大約一小時的起步階段輔導，板橋高級中學的林侑靜、林亦珍等相繼登台展示剛剛學會的古琴彈撥動作。她們已能根據器樂老師周磊的示範，彈出流行歌曲《滄海一聲笑》中的旋律段落。



“這是我第一次接觸古琴，它的音色比想象中更優雅、迷人，感覺真的不虛此行。”林亦珍告訴結伴體驗古琴的光明中學學生莊琰雋。隨後，她們一起學畫灑金雲紋扇面，莊琰雋還在扇面上寫上“青雲”二字，表達兩岸少年立下“青雲之志”的美好願望。



今年是上海市台灣同胞聯誼會主辦的“舞動青春·唱響未來”滬台中學生才藝交流品牌誕生20周年。本屆才藝交流活動為第16屆，來自台灣北中南不同地域的中學生前來上海參訪，不僅游覽著名景點，還一起在上海校園內交流社團活動心得，並聯合登台演出。



今年除了新北市板橋高級中學外，還有來自雲林縣北港高級中學、嘉義縣新港中學、台中市私立玉山高級中學、桃園市私立新興高級中學、新北市私立莊敬高級工業家事職業學校、台北市私立華岡藝術學校的學生參與才藝交流。200多名台灣中學生大部分是第一次來到上海，參訪規模為近年之最。

