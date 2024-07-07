中評社香港7月7日電／法國國民議會選舉今天舉行第二輪投票。



上星期日首輪投票後，票站調查顯示，極右國民聯盟支持率領先，左翼聯盟“新人民陣線”和總統馬克龍領導的執政中間派陣營，分別排在第二和第三。



香港電台報導，民意調查推算，國民聯盟未能在國民議會577個議席中取得過半數，議席數目將介乎170至210席。“新人民陣線”將取得145至185席，中間派陣營118至150席。