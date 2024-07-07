東京都知事選舉投票開始　小池百合子爭再連任

中評社香港7月7日電／日本東京都知事選舉投票開始，再角逐連任的現任知事小池百合子，在民意調查中領先。



除部分區域外，投票時間由當地早上7時至晚上8時。投票結束後隨即點票，預料深夜有結果。



香港電台報導，這次選舉共有破紀錄的56人參選。外界認為，這次選舉是對71歲小池百合子兩個任期共8年施政的評價。獲主要反對黨支持的華裔前參議員蓮舫，緊隨其後。



東京都選舉管理委員會表示，截至前天，已有超過165萬人提前投票，相當於全體選民的14%，比4年前上屆選舉多增加20%。