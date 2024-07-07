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黑龍江省發佈暴雨紅色預警
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2024-07-07 11:18:02
中評社香港7月7日電／黑龍江省氣象台7月7日8時發佈暴雨紅色預警信號，過去2小時牡丹江市林口縣龍爪鎮龍豐村站（水文站）降雨量已達100毫米，降雨仍將持續，未來3小時林口縣南部部分地方累計雨量將達到或超過100毫米。
新華社報導，黑龍江省氣象台提示，相關部門做好暴雨應急和搶險工作，及時轉移危險區域人員。同時，做好內澇、江河洪水、山洪等災害的防禦工作，巡查加固橋涵、路基、堤壩、水庫等。
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